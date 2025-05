Esta obra foi um dos projetos selecionados pela Lei Aldir Blanc, uma parceria entre o Governo Federal e a Secretaria de Cultura de Votuporanga

publicado em 31/05/2025

Lançamento do Livro "Contos infantis modernos para crianças espertas" (Foto: Divulgação)

No dia 8 de maio de 2025, no Parque da Cultura, especificamente na Sala Cinema, ocorreu o lançamento do livro infantojuvenil “CONTOS INFANTIS MODERNOS PARA CRIANÇAS ESPERTAS”. Esta obra foi um dos projetos selecionados pela Lei Aldir Blanc, uma parceria entre o Governo Federal e a Secretaria de Cultura de Votuporanga. Para tanto, duas turmas da escola CEM Profª Clary Brandão Bertoncini participaram da atividade extracurricular, além de professores, representantes da Secretaria da Educação e da Cultura e demais convidados.A obra“CONTOS INFANTIS MODERNOS PARA CRIANÇAS ESPERTAS” traz a releitura dos contos de fada, como forma de trazer para o ‘mundo real’ a reflexão de algumas máximas dessas histórias, como o tradicional ‘felizes para sempre’, o questionamento do casal perfeito e principalmente, os papéis de mocinho e vilão. O livro traz três histórias e em seguida, atividades didáticas para que as crianças e os jovens possam fixar o conteúdo. É válido lembrar que todas as páginas são ilustradas em preto e branco, para que os pequenos leitores possam pintar cada desenho como desejar. A artista responsável pelos desenhos é a votuporanguense Marcella Cappelletti, também conhecida como “Fufunha”.A autoraO livro foi escrito pela professora da escola Clary Brandão Bertoncini, Elaine Cristina Ferreira de Oliveira. Formada em Letras (UNIFEV) e Pedagogia (UNOPAR), atualmente ela é pós-doutoranda em Estudos Linguísticos pela UNESP – Câmpus de São José do Rio Preto, estudando o ensino e a aprendizagem de colocações e expressões idiomáticas na linguagem infantil. Esta é a segunda obra escrita pela autora, que em 2019 lançou a obra “A História de Votuporanga para crianças” no formato físico e em 2024 fez um documentário áudio-visual sobre a obra, acessível em LIBRAS e com legendas.AcessibilidadeO lançamento da obra “CONTOS INFANTIS MODERNOS PARA CRIANÇAS ESPERTAS” contou com a participação da intérprete de LIBRAS Maria Estela Campi, que tornou o evento acessível ao público PcD. Além da interpretação, os vídeos com músicas apresentadas às crianças também continham a versão LIBRAS.Outra forma de acessar o livro é por meio do QR Code, que possibilita aos internautas baixarem o livro e lerem os textos por meio do computador e também pelo celular ou smartphone. Ainda por meio desta opção, o leitor pode imprimir os contos e as atividades na íntegra.Próximas açõesApós o evento de lançamento do livro, as próximas ações incluem um encontro da autora Elaine Cristina com os diretores das escolas municipais de Votuporanga para apresentar o livro e ainda a entrega de exemplares da obra para as bibliotecas das unidades de ensino da cidade.