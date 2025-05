Uma tarde especial. Assim foi a última sexta-feira, quando o jornalista José Carlos Pontes lançou o livro “Baú de Votu

publicado em 20/05/2025

José Carlos Pontes autografou livros e fez dedicatórias especiais para os presentes (Foto: Unifev)

Uma tarde especial. Assim foi a última sexta-feira, quando o jornalista José Carlos Pontes lançou o livro “Baú de Votu – Uma coleção de histórias de quem fez a cidade”, que é originário do programa exibido semanalmente na TV Unifev e publicado pelo jornal A Cidade. O lançamento ocorreu no Memorial da Unifev, no Câmpus Centro, em Votuporanga.

O autor autografou livros e fez dedicatórias especiais para os presentes. “É um momento assim de muita emoção. Foi algo que sempre desejei, porque sempre foi muito forte em mim essa questão da história de Votuporanga. Esse livro é um filho que nasceu grandiosamente, e meu sentimento é também de muita gratidão”, contou José Carlos, em conversa com a reportagem do jornal A Cidade.

O prefácio da publicação é do reitor da Unifev, o professor doutor Osvaldo Gastaldon. “A grande contribuição desta obra é dar voz e imagem para que essas pessoas e famílias estejam novamente em cena com suas memórias de vida e realizações que construíram muito do que Votuporanga é e representa no presente”, escreveu.

“Baú de Votu” está no ar há mais de dois anos registrando entrevistas com moradores que chegaram à cidade nos anos 1940 ou pouco depois, além de descendentes das famílias pioneiras. Nas páginas impressas, esse acervo oral se transforma em um arquivo físico e digital: o livro reúne quase cem depoimentos, com detalhes sobre a origem das famílias e as atividades que exerciam e fizeram parte do desenvolvimento da cidade.