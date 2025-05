Na contramão dessa estatística, Votuporanga figura entre as poucas cidades que mantêm ações permanentes para enfrentar o problema

publicado em 29/05/2025

Votuporanga está entre as poucas cidades brasileiras com políticas públicas voltadas à causa animal (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Um levantamento recente do Governo Federal revelou um dado preocupante: 92% dos municípios brasileiros não possuem programas ou estruturas dedicadas ao suporte de animais abandonados. Na contramão dessa estatística, Votuporanga figura entre as poucas cidades que mantêm ações permanentes para enfrentar o problema.

Segundo os dados apurados na pesquisa, apenas 7,2% dos mais de 5.500 municípios brasileiros sinalizaram a existência de ações para a diminuição do abandono e maus-tratos a animais. Votuporanga é um deles, e, inclusive, conta com a Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal, criada neste ano para atuar diretamente na implantação de políticas públicas voltadas à causa.

De acordo com a Prefeitura, entre as ações desenvolvidas, destacam-se o acolhimento de cães e gatos abandonados, os programas gratuitos de castração e microchipagem, além das campanhas de adoção responsável. Os serviços incluem ainda consultas, exames de sangue, raio-X, ultrassonografias, tratamentos clínicos e iniciativas de conscientização junto à população.

Todos os animais atendidos na clínica recebem os cuidados básicos de saúde, saindo já castrados, vermifugados, vacinados e microchipados. Outro destaque é a ampliação do abrigo municipal, com o objetivo de atender melhor à crescente demanda por acolhimento de animais abandonados. Desde a criação da Secretaria, os atendimentos aumentaram, evidenciando a necessidade de expandir a estrutura e aprimorar os serviços oferecidos.

O secretário da pasta, Chandelly Protetor, afirmou que o trabalho envolve uma ampla rede de apoio, formada por protetores independentes, ONGs e voluntários. “Em Votuporanga, entendemos que o bem-estar animal é uma questão de saúde pública, educação e empatia. Estamos sempre buscando novas soluções e parcerias para ampliar nosso alcance”, disse.