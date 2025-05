Cada doação pode beneficiar até quatro pessoas, sendo fundamental em tratamentos de emergência, cirurgias e doenças crônicas

publicado em 29/05/2025

Unidade de Coleta destaca que a doação de sangue é um ato de amor e pode salvar vidas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

Doar sangue é um ato simples, seguro e essencial, capaz de salvar muitas vidas. Cada doação pode beneficiar até quatro pessoas, sendo fundamental em tratamentos de emergência, cirurgias e doenças crônicas. Além disso, manter os estoques dos hemocentros abastecidos garante que todos tenham acesso ao sangue quando precisarem. Em Votuporanga, o estoque da Unidade de Coleta de Sangue é considerado crítico.

A reportagem do jornal A Cidade esteve na Unidade e constatou que a procura por doações nos últimos meses tem sido muito baixa, o que compromete o atendimento de pacientes que necessitam de transfusões em situações de emergência, cirurgias e tratamentos diversos. Por esse motivo, a Unidade convida toda a população a doar sangue e ajudar a reverter esse cenário.

A médica Maísa Pelarim, responsável pela Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga, destacou que o sangue é um recurso insubstituível, que não pode ser fabricado artificialmente, sendo a doação fundamental para garantir que o atendimento médico seja realizado de forma adequada. “Cada doador contribui diretamente para salvar vidas”, apontou.

Questionada sobre a baixa procura registrada nos últimos meses, a médica explicou que o principal motivo é a falta de conscientização da população sobre a necessidade de doação frequente. “Muitas vezes, nós vemos as pessoas se comovendo por uma situação específica, como um acidente de trânsito, por exemplo, então ela é lembrada da doação e vem doar, mas aquilo passa. Então, nós percebemos que poucas pessoas têm o hábito de doar regularmente, por isso o estoque sempre está baixo”, afirmou Maísa.

A médica reforçou que a doação de sangue é um ato de amor e pode salvar vidas. Independentemente do tipo sanguíneo, é necessário ter sempre doadores à disposição, para manter o estoque sempre abastecido.

Doadores devem estar bem de saúde, apresentar documento oficial com foto, ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis). O homem deve pesar mais de 50kg e a mulher mais de 51kg. A primeira doação deve ser antes dos 60 anos e pessoas com tatuagens também podem doar após seis meses da realização do procedimento. Outros critérios serão avaliados na entrevista clínica.

Durante o período de um ano, homens e mulheres possuem intervalos diferentes para doação. Doadores do sexo masculino podem realizar até quatro vezes com intervalo mínimo de dois meses entre cada doação e mulheres podem doar até três vezes com o período de três meses entre uma doação e outra.

Antes de doar sangue é importante dormir bem por pelo menos seis horas, evitar jejum e consumo de bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação, fazer refeições leves e não fumar uma hora antes. Caso esteja fazendo uso de algum medicamento, levar o nome do remédio.

Interessados podem entrar em contato com a Unidade pelo (17) 3423 – 2986 ou no WhatsApp (17) 98116 – 7145, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga fica na avenida da Saudade, 2.603, no bairro Vila Nova.