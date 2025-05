“Se não toma atitude, reclama. Se toma, reclama também. Está igual cachorro, correndo atrás do rabo”, disparou o edil

20/05/2025

Ricardo Bozo disse que tem vereador na Câmara de Votuporanga correndo atrás do próprio rabo (Foto: Assessoria)

Sem citar nomes, o vereador Ricardo Bozo (Republicanos), utilizou a tribuna, na sessão desta segunda-feira (19) à noite, para criticar a postura de colegas da Câmara Municipal. “Se não toma atitude, reclama. Se toma, reclama também. Está igual cachorro, correndo atrás do rabo”, disparou o edil.

Bozo, como mencionado, não citou nomes, mas deixou claro que se referia ao vereador Cabo Renato Abdala (PRD), que havia acabado de utilizar seu tempo regimental para criticar a forma como o prefeito Jorge Seba (PSD) conduziu o rompimento do contrato com a empresa responsável pela iluminação pública no município. Abdala defendeu que a prestadora de serviço não seja punida administrativamente.

“O prefeito continua pior. Na minha opinião o prefeito fez uma notificação mentirosa em relação aos vereadores, porque na presença dos vereadores foi acordado de um jeito e agora está agindo de outro. Não quer resolver o problema da iluminação pública de Votuporanga. E dizer, que se a Prefeitura penalizar a empresa atual, não tendo feito com a CSC, a empresa anterior, a mesma postura, alguma coisa tem de oculto nesse ‘paranauê’ aí. Tratamentos desiguais”, disse.