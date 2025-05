Somente nesta semana, há mais de 150 vagas de emprego, porém os empresários estão com dificuldade para contratar

publicado em 22/05/2025

Empresas de Votuporanga estão com dificuldade para contratar funcionários (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

Empresas de Votuporanga estão enfrentando muitas dificuldades para contratar funcionários, mesmo com um cenário de grande oferta de vagas de emprego na cidade. Para compreender melhor a situação, a reportagem do jornal A Cidade conversou com representantes da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e da Associação Industrial da Região de Votuporanga (Airvo).

Somente nesta semana, em três frentes distintas, a cidade contabiliza mais de 150 vagas abertas, mas os empregadores relatam um desafio crescente para preencher esses postos. Segundo o presidente do Sincomércio, João Herrera, diversos fatores estão dificultando as contratações, entre eles o grande número de opções de trabalho, o interesse de muitas pessoas em atuar como autônomas e os vários benefícios sociais atualmente disponibilizados no Brasil. “Esses dias, estávamos procurando um caixa para a farmácia, a pessoa veio, ficou meio período e não voltou mais. Ninguém quer trabalhar!”.

A presidente da ACV, Natália De Haro, afirmou que a principal dificuldade está relacionada à escassez de mão de obra qualificada. “Notamos aqui pela ACV que muitas vagas estão abertas, mas faltam candidatos preparados para atender às exigências do mercado. Além disso, percebemos uma certa desmotivação por parte de alguns profissionais em buscar oportunidades que demandam maior dedicação e responsabilidade. Há também uma defasagem entre o perfil profissional procurado pelas empresas e o que está sendo oferecido no mercado.”

Para amenizar esse cenário, segundo Natália, é necessário fortalecer ações de capacitação, aproximar o setor produtivo das instituições de ensino e investir em programas de qualificação técnica. “A Associação Comercial tem buscado parcerias com o Senac, Sebrae e outras entidades para oferecer cursos direcionados às necessidades locais. Além disso, mantemos aqui o serviço de seleção de currículos que busca candidatos no mercado e repassa para os empregadores. Isso facilita o contato direto entre empresas e candidatos, encurtando o caminho para a contratação assertiva.”

A Airvo também acompanha de perto essa realidade e trabalha para apoiar as indústrias da região na busca por soluções para o problema. O setor produtivo, de maneira geral, segue mobilizado em encontrar estratégias que minimizem os efeitos da falta de mão de obra e contribuam para o desenvolvimento econômico de Votuporanga.

Mais de 150 vagas de emprego nesta semana

A cidade tem mais de 150 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 11 vagas de trabalho: corte, costureira, montador (estofados), operador de máquina pantográfica, percinteiro, serviços gerais, tapeceiro, vendedor externo, vendedor interno, pedreiro e auxiliar de limpeza.

Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.

A ACV tem mais de 60 oportunidades, entre elas: agente comercial, ajudante de motorista, ajudante geral – linha de produção, atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de arquitetura, comprador, consultor de viagens – vendas, costureira (máquinas overloque), estoquista, instalador (acessórios para caminhão), motorista, motorista – curso Mopp (Movimentação Operacional de Produtos Perigosos), operacional de loja, operador de caixa, operador de telemarketing, organizador, professor de língua inglesa, recepcionista, repositor, tapeceiro (para acessórios de caminhão), TI, vendedor(a) – segmento loja de roupas e vendedor(a) – segmento educacional

Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.