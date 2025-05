A honraria é de autoria do vereador Marcão Braz e busca reconhecer os relevantes serviços prestados pelo homenageado ao município

publicado em 06/05/2025

Tércio Miranda recebeu ontem o título de Cidadão Votuporanguense, em uma sessão solene realizada pela Câmara Municipal (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Em sessão solene realizada na noite desta segunda feira (5), a Câmara Municipal de Votuporanga realizou a entrega do título de Cidadão Votuporanguense, Tércio Miranda, responsável pela realização do Votu International Rodeo. A honraria é de autoria do vereador Marcão Braz (PP) e busca reconhecer os relevantes serviços prestados pelo homenageado ao município.

Além dos vereadores, o ato foi prestigiado pelo prefeito Jorge Seba (PSD), acompanhado da primeira-dama Rose Seba, pelo ex-vice-prefeito Cabo Valter, que representou o deputado Carlão Pignatari (PSDB), pela esposa de Tércio e também organizadora do evento, Rosana Miranda, além de secretários municipais, pessoas ligadas ao mundo do rodeio e o público em geral.

Em sua fala, o autor da homenagem, Marcão Braz, destacou que, além de trazer alegria para Votuporanga, por meio da festa, Tércio tem levado o nome da cidade por todo o país, além de manter o município como sede de seus negócios, o que geram emprego e renda.

“O Tércio poderia escolher muitas outras cidades ou estados para morar, trabalhar e investir, mas ele escolheu Votuporanga e tudo que vejo vocês fazendo por nossa cidade enriquece demais. Só temos a agradecer por tudo que você tem feito, por tudo que está programando, pois você está colocando Votuporanga como destaque no mapa, o nosso país vai saber que Votuporanga tem uma grande festa e essa festa é de graça para a nossa população”, disse o vereador.

O prefeito Jorge Seba, por sua vez, ao assumir a palavra, destacou que além de toda a movimentação da festa e empresarial, Tércio mostrou que tem um grande coração, ao abraçar as causas sociais do município. Prova disso será a realização do “Desafio do Bem”, que terá recursos destinados para a Santa Casa de Votuporanga.

“Quero aqui pedir permissão a eles (Tércio e Rosana Miranda) para revelar o quão solidário é esse casal. Eles vão realizar, durante o evento, o Desafio do Bem, que irá reverter recursos para a nossa Santa Casa. Foi uma conversa que a Rose teve junto com a Rosana e estivemos hoje já na Santa Casa, onde o provedor, Amaro Rodero, chegou a se emocionar. Que vocês possam ser muito felizes em nossa cidade”, revelou o prefeito.

Após receber o título, Tércio utilizou a palavra para agradecer a Câmara pelo reconhecimento e dedicou a homenagem a toda a sua família.