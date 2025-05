A solidariedade também marcou presença no Votu International Rodeo

publicado em 13/05/2025

O atual campeão mundial de rodeio, Cássio Dias Barbosa, enfrentou o touro Relíquia da Patroa no ‘Desafio do Bem’ (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A solidariedade também marcou presença no Votu International Rodeo. No último dia da festa, no domingo (11), houve arrecadação de leite e alimentos perecíveis para o Fundo Social de Solidariedade, além de do “Desafio do Bem”, que teve renda revertida para a Santa Casa de Votuporanga.

O Fundo Social ainda não conseguiu contabilizar as doações, já a Santa Casa arrecadou mais de R$ 130 mil só durante o rodeio, mas segue com a campanha até a próxima quinta-feira (15). O período de captação foi estendido diante da dificuldade que muitas pessoas tiveram de doar durante a festa por conta da qualidade do sinal de internet no local.

"Em nome da diretoria da Santa Casa de Votuporanga, quero expressar meu agradecimento. O Desafio do Bem foi um marco no encerramento do Votu International Rodeo e mostrou, mais uma vez, a solidariedade do povo votuporanguense. Agradeço ao Tercio Miranda e à Rosana, que nos presentearam com essa iniciativa especial, e ao atual campeão mundial Cassio Dias Barbosa, que encarou com coragem o touro Relíquia da Patroa em favor da nossa causa. O nosso desafio continua. As doações seguem abertas até quinta-feira por meio do QR Code. Contamos com você para seguirmos firmes nessa missão de salvar vidas”, disse o provedor da Santa Casa, Amaro Rodero.

O Desafio

O "Desafio do Bem" em um rodeio é uma ação de solidariedade bastante tradicional em eventos desse tipo, especialmente no Brasil. Trata-se de uma montaria especial, fora da competição oficial, onde um peão aceita o desafio de montar um touro famoso ou considerado muito difícil. O objetivo não é apenas vencer o animal, mas principalmente arrecadar fundos para uma instituição.

Em Votuporanga, a instituição escolhida foi a Santa Casa e o peão que encarou o Desafio foi o atual campeão mundial de rodeio, Cássio Dias Barbosa. Ele montou no touro Relíquia da Patroa, um dos touros mais temidos do rodeio brasileiro.