publicado em 27/05/2025

Os equipamentos flagraram vândalos rasgando os sacos de lixo depositados corretamente por feirantes em um container (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

As câmeras de segurança instaladas na praça São Bento para flagrar os responsáveis pelo descarte irregular de lixo no local, já começaram a apresentar os primeiros resultados práticos. Os equipamentos flagraram vândalos rasgando os sacos de lixo depositados corretamente por feirantes, o que possibilitou a identificação dos suspeitos e encaminhamento para a polícia.

As câmeras foram instaladas após uma reportagem do A Cidade trazer a indignação de feirantes e moradores vizinhos da praça com a situação. A quantidade de lixo descartado na área pública era tão grande que o local chegou a ser batizado de “Lixão da São Bento”, o que levou a Prefeitura a adotar uma série de medidas.

A princípio, a Administração Municipal realizou uma grande força tarefa de limpeza e revitalização da praça, para melhorar o aspecto e a iluminação do local. Um container também foi instalado para melhor acomodar o lixo descartado na feira e houve alterações na rotina de coleta e destinação dos detritos.

E foram estes sacos de lixo depositados no container que foram alvos dos vândalos. Para entender, a empresa responsável pela coleta de lixo, por questões de contrato leva apenas o que estiver ensacado. Quando os sacos são rasgados, a Saev Ambiental precisa fazer a coleta manual, e levar todos os dejetos direto para o aterro, o que deixa o processo mais oneroso.

Com o flagrante e a responsabilização das pessoas que estavam rasgando os sacos e consequentemente espalhando o lixo, a expectativa é de que a prática seja desestimulada e aos poucos o problema seja solucionado.

Multa