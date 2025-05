Seu nome será eternizado em uma avenida que corta os bairros bairro Pacaembu e Residencial Ferrarez, na zona Oeste da cidade

publicado em 28/05/2025

A votação contou com a presença de filhos, netos e demais familiares do homenageado, que se emocionaram com a aprovação (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga prestou uma homenagem póstuma na sessão ordinária de segunda-feira (26), ao saudoso empresário Pedro Scamatti, fundador da Noromix Concreto e Construtora. Seu nome será eternizado em uma avenida que corta os bairros bairro Pacaembu e Residencial Ferrarez, na zona Oeste da cidade.

A homenagem, de autoria do vereador Dr. Leandro (PSD), foi aprovada por unanimidade. A votação contou com a presença de filhos, netos e demais familiares do homenageado, que se emocionaram com a aprovação da proposta.

Na justificativa, o vereador autor destacou que a iniciativa atende não só às diretrizes urbanísticas do município, como também é uma expressão de reconhecimento público ao cidadão que tanto contribuiu para o desenvolvimento de Votuporanga.

“Pedro Scamatti (1938-2024) dedicou sua vida à construção civil, sendo responsável pela realização de importantes empreendimentos e obras que beneficiaram diretamente a comunidade local e ajudaram a impulsionar o crescimento urbano da cidade. Sua atuação empresarial foi fundamental para transformar diversas áreas de Votuporanga, gerando empregos e desenvolvimento social”, diz a justificativa.