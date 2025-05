O grupo Bordados do Bem transforma linhas, tecidos e dedicação em gestos concretos de amor

publicado em 13/05/2025

Toda a renda obtida com a venda desses produtos é integralmente revertida para a instituição (Foto: Santa Casa)

O grupo Bordados do Bem transforma linhas, tecidos e dedicação em gestos concretos de amor. Coordenado por Dona Amália Maria Cuin Genari, o grupo reúne mais de 15 voluntárias que, com mãos habilidosas e corações generosos, confeccionam peças artesanais destinadas ao Bazar do Bem da Santa Casa de Votuporanga.

Cada item produzido – guardanapos, toalhas de lavabo, pesos de porta, tapetes, entre outros – carrega não apenas beleza e utilidade, mas também a esperança de dias melhores para os pacientes atendidos pelo Hospital. Toda a renda obtida com a venda desses produtos é integralmente revertida para a instituição, contribuindo para a humanização dos atendimentos e o bem-estar dos assistidos.

As doações ocorrem duas vezes ao ano: uma no período que antecede o Dia das Mães e outra no final do ano. Essa tradição teve início com a mãe de Dona Amália, Dona Adélia, e hoje se estende também às Santas Casas de Barretos e Jales. "Unimos nossas mãos para oferecer conforto ao ser humano. É a maneira que encontramos de ajudar o próximo. Fazer o bem sem olhar a quem", compartilha Dona Amália, expressando o espírito que move o grupo.

Para manter o projeto, as voluntárias realizam vendas de artesanatos e promovem eventos, como bingos, para arrecadar fundos destinados à compra de materiais. "Quem quiser contribuir, pode procurar o Bazar do Bem e doar aviamentos. Tudo é bem-vindo", convida Rosmeire Alves Gonzalez Becari, voluntária desde o início do grupo.

A presidente do Bazar do Bem, Lígia Helena Mendonça de Deus Silva Rume, expressou sua gratidão pela parceria: "As doações são sempre muito importantes, porque, como todos sabem, a gente não faz nada sozinho. Essa parceria é maravilhosa, pois elas têm o mesmo objetivo que o Bazar, ajudar a quem precisa" , destacou.

O Bazar do Bem está localizado no cruzamento da Avenida da Saudade com a Rua Minas Gerais e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Em cada ponto e bordado, o grupo Bordados do Bem costura uma rede de solidariedade que aquece corações e transforma vidas.

