Entre os prêmios está uma Honda Biz zero quilômetro

publicado em 17/05/2025

Sorteio foi realizado na Concha Acústica (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e o Supermercado Porecatu realizaram na manhã deste sábado (17) o sorteio da campanha promocional do Dia das Mães. O evento ocorreu na praça da Concha Acústica, no centro da cidade. A ação sorteou quase R$ 30 mil em prêmios, sendo o principal uma motocicleta Honda Biz zero quilômetro.Além da moto, foram sorteados cinco vales-compras no valor de R$ 1 mil cada para utilização no Supermercado Porecatu e outros cinco vales-compra no valor de R$ 1 mil cada, totalizando mais dez contemplados. Os 11 vendedores responsáveis pelas vendas dos cupons sorteados também serão premiados com vales-compras de R$ 300 cada.A campanha teve início em 26 de abril e foi encerrada no dia 10 de maio, véspera do Dia das Mães.Andrea Silva de Jesus (moradora de Votuporanga e comprou no Santa Cruz)José Curti (comprou na Cochicho Jeans)Sara Esteves Cardoso (comprou no Porecatu)Aparecida Barbosa (comprou no Vilar)Iracela Gomes (comprou na De Haro)Eliezer Jesus dos Santos (comprou do Porecatu)Geisa Ribeiro (comprou na Cris Park)Sueli Madrid (comprou na Rosa Mística)Cíntia (comprou no Posto Vilar)Claudete da Silva (comprou no Porecatu)Rosângela Graciano (comprou no Santa Cruz)