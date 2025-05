O vencedor do prêmio principal foi Rogério Figueiredo Lacerda, que receberá um Fiat Mobi zero quilômetro

publicado em 13/05/2025

Sorteio foi realizado na noite de anteontem durante o Votu International Rodeo (Foto: Votu International Rodeo)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Na noite de domingo (11), durante o Votu International Rodeo, realizado no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, foi promovido o sorteio da “Ação entre Amigos”, iniciativa solidária que contou com a participação da comunidade. O vencedor do prêmio principal foi Rogério Figueiredo Lacerda, que receberá um Fiat Mobi zero quilômetro.

Para participar do sorteio, cada pessoa fez uma doação de R$ 10 destinada a qualquer entidade assistencial de Votuporanga. Todo o valor arrecadado será repassado integralmente às instituições escolhidas pelos participantes, que poderão utilizar os recursos conforme suas necessidades.

A entidade correspondente ao cupom premiado também será contemplada com uma moto zero quilômetro. Assim como nas edições anteriores, os veículos foram doados pelo empresário Valmir Dornelas, proprietário do Ville Hotel Gramadão e do Gramadão Empreendimentos. A ação reforçou o caráter solidário da comunidade e mobilizou a população em prol das instituições sociais do município.

Durante o evento, o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, destacou o espírito colaborativo da cidade, afirmando: “O DNA da nossa cidade é de solidariedade”. A primeira-dama Rose Seba, presidente do Fundo Social de Solidariedade, também falou sobre o papel do Fundo na rede de apoio local: “O Fundo Social é parceiro das entidades de Votuporanga. Nós temos 38 entidades assistenciais e somos parceiras de todas, então estamos aqui para agradecer”.