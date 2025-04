O objetivo é realizar, através da metodologia do emprego apoiado, todo o suporte ao público PcD que busca uma colocação no mercado de trabalho

publicado em 15/04/2025

Objetivo é oferecer suporte que auxilie o público PcD em uma colocação no mercado de trabalho em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

As Secretarias Municipais de Assistência Social e Desenvolvimento Social e também de Direitos Humanos promoverão, na próxima quinta-feira (17), às pessoas com deficiência, uma oportunidade de ingresso ao mercado de trabalho. A ação será desenvolvida através do PEI (Polo de Empregabilidade Inclusiva), de São José do Rio Preto.

O objetivo é realizar, através da metodologia do emprego apoiado, todo o suporte ao público PcD que busca uma colocação no mercado de trabalho. O atendimento será, das 9h às 11h30, no Parque da Cultura, localizado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3.112.

O Polo de Empregabilidade Inclusiva é uma ação do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e executado pela Associação Pais Amigos Excepcionais (APAE) de São José do Rio Preto.

Como participar