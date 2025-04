Em agenda oficial ontem em Votuporanga, o deputado federal João Cury anunciou a destinação de recursos e a interlocução política para, enfim, tirar do papel o projeto do restaurante “Bom Prato” no município

publicado em 26/04/2025

O deputado federal João Cury esteve ontem no gabinete do prefeito Jorge Seba para anunciar o restaurante Bom Prato (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Em agenda oficial nesta sexta-feira (25), em Votuporanga, o deputado federal João Cury (MDB) anunciou a destinação de recursos e a interlocução política para, enfim, tirar do papel o projeto do restaurante “Bom Prato” no município. A ideia, segundo o parlamentar, é instalar a unidade, que oferece almoço a R$ 1 e café da manhã por R$ 0,50, nas proximidades do AME (Ambulatório Médico de Especialidades e do Complexo da Santa Casa, para atender familiares e pacientes que buscam atendimento médico na cidade.

O anúncio foi feito durante uma reunião no gabinete do prefeito Jorge Seba (PSD), da qual participaram, além do prefeito e do deputado, os secretários de Governo, Alexandre Giora, de Administração, Miguel Maturana, de Direitos Humanos, Nilton Santiago, e de Assistência Social, Meire Azevedo, bem como a primeira-dama Rose Seba. Também acompanhou o encontro o presidente do diretório do MDB local, José Tatai.

O projeto não é novo. Há anos se fala em trazer o “Bom Prato” para Votuporanga, mas a iniciativa sempre esbarrou em questões técnicas, já que o restaurante popular era destinado inicialmente apenas a cidades com mais de 200 mil habitantes.

Esse obstáculo, porém, já foi superado em cidades que funcionam como referência em saúde, como é o caso de Barretos, onde funciona o Hospital do Amor, e Botucatu, cidade de onde o deputado foi prefeito antes de assumir o mandato na Câmara Federal.

“Barretos e Botucatu não têm mais de 200 mil habitantes, mas nas duas cidades foram implantados o que nós apelidamos de ‘Bom Prato Saúde’, para dar suporte a acompanhantes de pacientes que buscam atendimento no Hospital do Amor, ou no Hospital Regional de Botucatu. É isso que vamos fazer aqui em Votuporanga”, disse o deputado João Cury.

O projeto atende a um pedido direto da primeira-dama Rose Seba, que liderou em Votuporanga o programa Prato Solidário, responsável pela distribuição de milhares de marmitas a pessoas carentes durante a pandemia. Como acompanhou de perto a dificuldade de muitas pessoas de se alimentarem na cidade, ela, junto do prefeito Jorge Seba, foi a Brasília e São Paulo, em agendas organizadas por João Cury, para tentar tirar a iniciativa do papel, o que, segundo o deputado, deve se concretizar agora.

“Recebemos com alegria e gratidão o deputado federal João Cury (MDB), um grande amigo, que está fazendo um feito histórico para nossa cidade ao trazer essa conquista tão aguardada. Esse avanço é resultado dos pedidos da minha amada Rose, que esteve comigo em Brasília e São Paulo, batalhando por esse projeto com o coração voltado para quem mais precisa”, disse o prefeito Jorge Seba.

Técnicos

Segundo João Cury, todo o trabalho de interlocução política junto à Secretaria estadual de Desenvolvimento Social já foi feito e, até o fim deste mês, técnicos da Pasta devem visitar a cidade para fazer a análise técnica da estrutura necessária para o funcionamento do Bom Prato. Também será avaliada a demanda local para estabelecer quantas refeições devem ser feitas por dia. A estimativa é de 600 refeições diárias.

A partir desse momento, o município deve entrar com a estrutura física do prédio para o restaurante popular, enquanto o Governo do Estado entra com os equipamentos e materiais necessários para o funcionamento. O deputado, por sua vez, irá bancar, por meio de emendas parlamentares, o subsídio necessário para custear a manutenção e os alimentos que serão servidos.