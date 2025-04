Em Votuporanga, a data é celebrada com motivos de sobra para comemoração; a cidade é sede de um reconhecido Centro de Formação

publicado em 08/04/2025

Um dos exemplos do sucesso do Centro de Formação é o jovem nadador Heitor Napolitano Fonseca Reis (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Hoje, terça-feira, 8 de abril, é celebrado em todo o Brasil o Dia da Natação, data criada para incentivar e promover a prática da natação, considerada uma das atividades físicas mais completas. O esporte movimenta e exercita diversos grupos musculares, exigindo que o praticante utilize várias partes do corpo simultaneamente. A natação é baseada na capacidade humana de se locomover na água e é praticada como modalidade esportiva desde meados do século XIX.

Em Votuporanga, a data é celebrada com motivos de sobra para comemoração. A cidade é sede de um reconhecido Centro de Formação de Natação, fundado em agosto de 2014, que neste ano completa 11 anos de atuação. Ao longo desse período, o centro tem contribuído de forma significativa para a formação esportiva e pessoal de crianças, adolescentes e jovens da cidade e região.

A equipe de natação de Votuporanga é considerada a mais vencedora da região, reflexo do trabalho desenvolvido tanto nas categorias de base quanto na equipe de alto rendimento. Um dos exemplos desse sucesso é o jovem nadador Heitor Napolitano Fonseca Reis, formado nas categorias iniciais do Centro de Formação. Heitor chegou a integrar a Seleção Brasileira de Natação, participando do Campeonato Mundial Júnior realizado em Netanya, Israel, promovido pela Federação Internacional de Natação (Fina), órgão máximo da modalidade.

Com uma carreira que inclui participações em competições na Argentina, Peru e outras localidades, Heitor se tornou uma referência para os atuais atletas da equipe votuporanguense, sendo visto como um espelho e inspiração para os mais jovens. Seu desempenho é apontado como reflexo do trabalho desenvolvido na cidade.

A estrutura e os resultados do Centro de Formação de Natação de Votuporanga têm atraído famílias de outras cidades em busca de oportunidades para o desenvolvimento esportivo. É o caso de Dhébora de Oliveira do Amaral Chaves e sua filha, Jéssica de Oliveira do Amaral Chaves, de 17 anos. Elas se mudaram para Votuporanga em dezembro de 2022, motivadas pelo objetivo de aprimorar o desempenho de Jéssica na natação, e os resultados têm sido muito positivos desde então.