Ainda na sessão desta terça-feira a Câmara Municipal de Votuporanga aprovou o projeto de lei enviado pelo prefeito Jorge Seba

publicado em 23/04/2025

Após se reunir com representantes dos professores e do Sindicato, Jorge Seba enviou o projeto que foi aprovado pela Câmara (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Ainda na sessão de ontem a Câmara Municipal de Votuporanga aprovou o projeto de lei enviado pelo prefeito Jorge Seba (PSD) que prevê avanços na tabela salarial de professores da Educação Básica e de educadores. A proposta é de reenquadramento de 5% na tabela que trata sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.

A medida, segundo a Prefeitura, faz parte da política de valorização dos profissionais da Educação do governo municipal e atende reivindicação da classe.

“Além de garantir um alinhamento progressivo à política nacional de valorização da carreira docente, o reenquadramento da tabela salarial destes servidores é uma forma de reconhecermos o papel fundamental dos professores na formação dos cidadãos e no desenvolvimento educacional do nosso município”, disse o prefeito Jorge Seba ao encaminhar a proposta para a Câmara.

Seba, acompanhado do secretário municipal da Educação, Marcelo Batista, detalhou o projeto em reunião realizada no Gabinete, na manhã de ontem com representantes da Comissão dos Profissionais de Educação do Município e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.

Como a iniciativa já havia sido discutida nos bastidores, também não houve grande debate em plenário. Apenas os vereadores Dr. Leandro (PSD) e Natielle Gama (Podemos) utilizaram a palavra para explicar a iniciativa, enquanto Cabo Renato (PRD) falou sobre a necessidade de valorizar a classe ainda neste ano, em razão dos problemas econômicos que o país deve enfrentar em 2026.

VAAR

Ainda durante a sessão foi comentado que, nas próximas semanas, o prefeito Jorge Seba também enviará novo projeto de lei à Câmara, prevendo rateio do repasse do VAAR (Valor Aluno Ano Resultado), que é uma complementação do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). O recurso da União é destinado aos estados e municípios que demonstram melhorias na gestão escolar, avanços nos indicadores de aprendizagem e redução de desigualdades.

Mais projetos

Os vereadores aprovaram também outros dois projetos que autorizaram a Prefeitura a transferir recursos financeiros para instituições do município. O primeiro foi de uma emenda do deputado federal Vicentinho, de R$ 120 mil, para a Associação Beneficente Fonte Viva e o outro de um termo de colaboração e fomento de R$ 422 mil para o Lar Beneficente Celina, para ampliação de 72 vagas da unidade escolar de educação infantil, para o atendimento de alunos em creche.