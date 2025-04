Vereador afirma que a agência dos Correios do bairro Pozzobon pode ser despejada do imóvel por falta de pagamento do aluguel

publicado em 15/04/2025

O vereador Sargento Moreno disse ontem que a agência dos Correios do Pozzobon pode ser despejada por falta de pagamento (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O vereador Sargento Marcos Moreno (PL) afirmou nesta segunda-feira (14), na tribuna da Câmara Municipal, que a agência dos Correios do bairro Pozzobon pode ser despejada do imóvel onde está instalada hoje por falta de pagamento do aluguel. A informação, segundo o edil, foi passada pelo próprio proprietário do imóvel, que teria dito que a situação está insustentável.

Para o vereador, o proprietário do imóvel teria dito que os atrasos se tornaram recorrentes e que não há mais condições de cobrar e ficar esperando a boa vontade dos pagadores.

“Recebi agora pouco uma ligação, onde o proprietário do prédio dos Correios, lá do Pozzobon, informou que está protocolando um documento solicitando o despejo dos Correios de seu prédio. Motivo: falta de pagamento do aluguel pelo Governo Federal. É muito triste ouvir isso, um a região como a nossa zona Norte, que é grande e populosa, quando consegue ter um estabelecimento como os Correios, chegar a essa situação por falta de pagamento de aluguel”, disse o vereador.

Moreno pediu para que se forme uma força-tarefa de vereadores e da Prefeitura para tentar reverter a situação por meio de tratativas com o Governo Federal, com o objetivo de evitar que o pior aconteça.

“Vou passar isso para o nosso Executivo e não sei qual forma vamos tentar resolver essa situação, mas precisamos intermediar para que esse fato não aconteça”, completou.

Crise

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos enfrenta uma grave crise financeira, evidenciada por prejuízos bilionários e medidas emergenciais para evitar a insolvência. Entre janeiro e setembro de 2024, a estatal registrou um déficit de R$ 2 bilhões, o maior já contabilizado nesse período desde sua fundação. Ao longo de 2024, o prejuízo acumulado alcançou R$ 3,2 bilhões.?