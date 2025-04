Santa Casa de Votuporanga convida população para abraço simbólico em comemoração aos seus 75 anos; evento será às 9h30

publicado em 26/04/2025

Lideranças políticas e empresariais, grupos religiosos e a comunidade em geral irão abraçar a Santa Casa de Votuporanga (Foto: Santa Casa)

Franclin Duarte

Lideranças políticas, empresariais, religiosas e a comunidade de Votuporanga e toda a região irão promover hoje um abraço simbólico na Santa Casa, em celebração ao aniversário de 75 anos do hospital, celebrado no último dia 16 de abril. A ação busca destacar o apoio de toda sociedade à instituição, que atende 53 municípios.

O abraço está programado para as 9h30 e reunirá deputados, prefeitos de toda a região, vereadores, empresários e a diretoria da Santa Casa, além de médicos, enfermeiros, funcionários, membros de associações, igrejas e cidadãos que desejam expressar sua gratidão e compromisso com o hospital. A expectativa é que centenas de pessoas deem as mãos ao redor do prédio, criando um círculo de solidariedade e reconhecimento.

A concentração será na rua Osvaldo Padovez. O evento contará com a condução do apresentador de TV Marcos Paiva, e será animado por uma apresentação especial da Corporação Musical Zequinha de Abreu, que entoará os parabéns ao hospital.

“Este não é apenas um abraço. É o reconhecimento de uma história construída com amor, qualidade e compromisso com a vida. É a forma mais humana e sincera de dizer: estamos juntos”, explica o provedor da Santa Casa, Amaro Ricardo Queiroz Rodero.

Com mais de sete décadas de dedicação à saúde de Votuporanga e de outras 52 cidades da região, a Santa Casa se tornou referência para cerca de 500 mil pessoas. E a celebração do seu 75º aniversário resgata uma memória afetiva marcante: há 15 anos, no aniversário de 60 anos da instituição, um abraço semelhante comoveu a cidade. Agora, em 2025, a intenção é repetir — e ampliar — esse gesto tão poderoso.

“Queremos que cada pessoa se sinta parte desta história. Convidamos todos para virem com o coração aberto. Se hoje somos o que somos, é porque caminhamos lado a lado com a população. Este hospital é de todos nós”, reforça Amaro.