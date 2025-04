Apenas três vereadores votaram contra a iniciativa, que prevê a compra de 24 veículos e maquinários para a Administração Municipal

publicado em 08/04/2025

Vereadores aprovaram, sem resistência, o projeto que autoriza a Prefeitura a pegar um empréstimo de R$ 13 milhões (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou, durante a sessão ordinária da noite de ontem, o projeto que autoriza a Prefeitura a contrair um empréstimo de R$ 13 milhões para renovar a frota municipal. A iniciativa foi aprovada por 12 votos a três e segue agora para sanção.

Apesar de ter gerado certa polêmica nos bastidores, a votação não gerou grandes debates. Contra a proposta discursaram apenas os vereadores Cabo Renato (PRD) e Osmair Ferrari (PL). Ambos criticaram o empréstimo enquanto não há, segundo eles, cortes de despesas para novos investimentos.

"O tanto de empréstimos que já foram feitos e até hoje não saiu a nossa nova Prefeitura. Quando temos coisas para arrumar na nossa casa, fazemos economia e cortamos despesas até conseguir o dinheiro para a reforma. Já na Prefeitura, vão pegar um empréstimo, mas criaram cargos que vão gerar um custo de R$ 8 milhões. Por isso é que sou contra", disse Osmair.

Já em defesa do projeto, Dr. Leandro (PSD) disse que não adianta ficar discutindo o passado, mas sim buscar soluções para o presente e futuro. "Não vou aqui entrar no mérito da questão, mas a solução que temos no momento é essa. Se a frota não recebeu a devida manutenção no passado, nós não estávamos aqui para cuidar o que podemos fazer agora é fiscalizar para que ela seja bem cuidada daqui para frente", disse o vereador.

Sargento Marcos Moreno (PL), por sua vez, afirmou que a frota como está, gera um custo muito alto com a manutenção, o que está onerando muito mais os cofres públicos do que o financiamento.

"Temos veículos na nossa frota de mais de 50 anos, alguns de 40, 30 anos. Estão todos ultrapassados e é necessária a renovação. Façamos a nossa parte para fiscalizar a manutenção dos veículos novos que irão chegar", disse Moreno.

Na mesma linha, Serginho da Farmácia (PP) afirmou que não dá para continuar como está. "O que está gastando com manutenção dá para comprar um novo. É preciso usar a cabeça", completou.