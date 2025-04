Vagas para o estande de 100 m² serão subsidiadas em até 90% pelo Sebrae-SP na feira que ocorrerá de 11 a 15 de junho

publicado em 24/04/2025

O Sebrae-SP irá selecionar 10 empresas para expor na Polointer, Feira do Atacado do Polo Moveleiro e Negócios do Interior Paulista, com até 90% de subsídio do estande. O evento ocorrerá em Votuporanga de 11 a 15 de junho e as vagas serão limitadas.

A seleção das empresas seguirá algumas regras do Sebrae-SP. Como estar formalmente constituídas, atendendo aos critérios de enquadramento da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (MEI, ME, EPP e Produtor Rural); estar estabelecido no Estado de São Paulo; e comercializar produtos ou serviços pertinentes aos segmentos contemplados na feira.

As participantes também deverão ter consumido, nos últimos 12 meses que antecedem a feira, o número mínimo de dez horas de soluções próprias do Sebrae-SP e não ter pendência financeira da empresa participante com o Sebrae.

Uma vez atendidas as regras, as empresas serão selecionadas com base em critérios classificatórios, como informações sobre o grau de inovação do negócio, indicadores de gestão, horas de consumo de soluções do Sebrae e primeira participação em feiras subsidiadas pelo Sebrae nos últimos 12 meses.

Os expositores terão subsídio na participação coletiva no estande do Sebrae-SP e credenciais de expositor. Os espaços serão sorteados para exposição. A instituição não irá pagar transporte, alimentação, hospedagem e estacionamento.

As inscrições podem ser feitas por meio do link https://bit.ly/EstandeSebrae-Polointer2025, até o dia 23 de maio. As vagas são limitadas.

Para tirar dúvidas ou receber mais informações, entrar em contato com Escritório Regional do Sebrae-SP em Votuporanga, por meio do telefone (17) 3405-9460 opção 4, (17) 3405-9461 com Camila e (17) 99646-9714 para falar com Evelise.

Polointer

A primeira edição da feira Polointer foi realizada no ano passado, no Centro de Eventos Helder Galera. O público-alvo incluiu arquitetos e urbanistas, lojistas, consumidores e investidores, com destaque para o setor moveleiro e de paisagismo.

O evento reuniu mais de 80 expositores e proporciona uma oportunidade para as empresas de vários setores apresentarem seus produtos e serviços a um público amplo e diversificado, promovendo o networking entre empresas, fornecedores e compradores, além de contribuir para o fortalecimento das relações comerciais e a geração de novas oportunidades de negócios.