Curso ocorrerá de forma presencial no dia 14 de abril, a partir das 19h, no Escritório Regional do Sebrae-SP em Votuporanga

publicado em 04/04/2025

O Sebrae-SP irá realizar um curso gratuito para que os empreendedores alavanquem suas vendas durante o Dia das Mães (Foto: Sebrae-SP)

O Sebrae-SP irá realizar um curso gratuito para que os empreendedores alavanquem suas vendas durante o Dia das Mães. A capacitação ocorrerá no dia 14 de abril, a partir das 19h, no Escritório Regional do Sebrae-SP, localizado na avenida Doutor Wilson de Souza Foz, 5137, San Remo, em Votuporanga.

O Super Vendas é totalmente gratuito e chega como uma oportunidade para que o empresário aprenda técnicas, dicas de negócio, uso de novas ferramentas e muitos outros recursos para acelerar as vendas da empresa em uma das datas mais importantes para o comércio.

“Serão apresentadas abordagens práticas e eficazes para atrair e converter mais clientes, aumentando o faturamento do negócio. Os participantes receberão orientações sobre como planejar e executar ações promocionais, criar kits de produtos e serviços, e explorar diferentes canais de venda”, disse Evelise Galbe, consultora de negócios do Sebrae-SP.

A programação do evento, de acordo com Evelise, contará com uma fala sobre como vender mais em datas comemorativas e depois os empreendedores vão aprender a ter cuidados essenciais para fazer o próprio negócio avançar com uso de Inteligência Artificial (IA).

“A ideia é que os participantes pensem sobre como será a divulgação, como as redes sociais serão usadas, se as entregas serão online ou presenciais ou ainda como será montada a vitrine”, completou ela.

Além disso, também será abordada a importância de oferecer um atendimento personalizado e de qualidade, que fidelize os clientes e os incentive a retornar. O curso também é um espaço para que os participantes possam trocar experiências e fazer contatos com outros empresários da região.

As inscrições podem ser feitas diretamente pelo link https://agenda.sebraesp.com.br/votuporanga/evento/4473/turma/46247. Os empresários ao final do curso receberão um certificado de participação do Sebrae-SP.

SERVIÇO

Super Vendas Dia das Mães

Dia: 14 de abril

Horário: a partir das 19h

Local: Escritório Regional Sebrae-SP Votuporanga, na Avenida Doutor Wilson de Souza Foz, 5137, San Remo