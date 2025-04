Doces Gonçalves foi expositora na Anuga Select Brazil; Sebrae Votuporanga lançará programa para auxiliar empresários a internacionalizar seus produtos

publicado em 17/04/2025

A marca foi uma das expositoras no estande do Sebrae-SP durante o evento realizado de 7 a 9 de abril, em São Paulo (Foto: Sebrae-SP)

Com 35 anos de história, a empresa genuinamente votuporanguense, Doces Gonçalves, esteve presente pela segunda vez na Anuga Select Brazil, a maior feira de alimentos e bebidas das Américas. A marca foi uma das expositoras no estande do Sebrae-SP durante o evento realizado de 7 a 9 de abril, em São Paulo.

Para Aldo Francisco Gonçalves, diretor da empresa, a Anuga é uma excelente oportunidade para a prospecção de sua marca ao mercado internacional e para trazer novos potenciais clientes para o empreendimento que hoje já atua em seis estados do Sudeste e Centro-Oeste do país.

“É o segundo ano que o Sebrae nos proporciona essa experiência muito boa de apresentar os nossos produtos em uma feira internacional. Onde além de expor, você pode conhecer outros produtos, conversar com possíveis clientes, por meio da visita ao nosso estande e a rodada de negócios”, disse Aldo Gonçalves.

O empresário destaca que voltou da feira com um novo olhar para as embalagens e conseguiu identificar tendências que estão ocorrendo em todo o mundo. “Voltei inspirado em desenvolver novas embalagens para deixar nosso produto mais atraente”, completou.

Aldo relatou ainda que na participação de 2024 na feira, ele conseguiu conquistar três novos clientes que estão fidelizados até hoje. “Ainda é cedo para dizer os resultados deste ano, porque faz pouco tempo que voltamos e estamos em conversação com os futuros parceiros. Sem o Sebrae, jamais seríamos capazes de chegar em uma feira”, relatou.

Sebrae Votuporanga lançará ‘Programa Exportação’

Inspirado na internacionalização de produtos da região e ligado nas tendências, principalmente, de comercialização global, o Escritório Regional do Sebrae-SP de Votuporanga irá lançar o Programa de Exportação MPE Global, de comércio exterior. Uma iniciativa que irá facilitar e impulsionar a entrada de micro e pequenas empresas da regional no mercado internacional.

Segundo a consultora de negócios Evelise Galbe, o programa oferece um conjunto de ações e ferramentas para preparar e conectar esses negócios com compradores estrangeiros.

“A ideia é orientar empresas que têm interesse em exportação, ou já exportam e queiram ampliar o seu grau de internacionalização, e desafios a serem superados, e com a ajuda da consultoria construir um plano de ação, priorizando os pontos de melhoria, para organizar seus processos, estratégias e rotinas para iniciar ou aumentar as suas vendas para o exterior”, disse.

O público-alvo são gestores de micro e pequenas empresas com potencial exportador que queiram se organizar e se preparar para ingressar no mercado externo via exportação de seus produtos. Para mais informações (17) 3405-9460, falar com Evelise Galbe.