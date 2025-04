Evento contará com a participação de colaboradores, estudantes e moradores, reforçando a união em prol da saúde regional.

publicado em 16/04/2025

A celebração deste ano também resgata uma tradição marcante: há 15 anos, um abraço simbólico também emocionou a cidade (Foto: Santa Casa)

No próximo dia 26 de abril, às 9h30, a Santa Casa de Votuporanga convida toda a população para um abraço simbólico em celebração aos seus 75 anos de dedicação à saúde. A ação ocorrerá na Rua Osvaldo Padovez, reunindo colaboradores, estudantes e moradores em uma demonstração de união e reconhecimento à instituição que é referência para 52 cidades do noroeste paulista.?

A cerimônia será conduzida pelo apresentador Marcos Paiva e contará com a apresentação da Corporação Musical Zequinha de Abreu, que entoará os parabéns à Santa Casa, tornando o momento ainda mais especial.?

O provedor da Santa Casa, Amaro Ricardo Queiroz Rodero, destaca a relevância do Hospital para a região: "Ao longo de 75 anos, a Santa Casa tem sido um pilar fundamental na assistência à saúde, atendendo não apenas Votuporanga, mas também 52 municípios vizinhos. Nossa missão sempre foi oferecer atendimento de qualidade e humanizado a uma população de aproximadamente 500 mil habitantes".

A celebração deste ano também resgata uma tradição marcante: há 15 anos, no aniversário de 60 anos da Santa Casa, um abraço simbólico também emocionou a cidade ao reunir centenas de pessoas em torno da instituição. O gesto, cheio de afeto e reconhecimento, ficou gravado na memória de Votuporanga como um momento de união e gratidão coletiva. Agora, em 2025, a proposta é repetir e ampliar esse ato de carinho, mostrando que a força da Santa Casa vem, sobretudo, das mãos que a cercam – das que cuidam e das que apoiam.

Para Amaro Rodero, mais do que uma comemoração, o abraço é um marco de pertencimento. "Queremos que cada pessoa se sinta parte da história da Santa Casa. Se hoje somos referência para mais de 50 cidades, é porque caminhamos lado a lado com a população. Este abraço é mais do que simbólico, ele representa o reconhecimento de uma jornada feita com amor e compromisso com a vida."

Mais do que uma homenagem, o abraço simbólico se torna um convite à participação da comunidade. Aberto ao público, o evento busca envolver todos aqueles que, de alguma forma, fazem parte dessa história: pacientes, familiares, profissionais da saúde, estudantes, moradores da cidade e da região. Cada presença contará. Cada braço somará. Porque celebrar 75 anos de cuidado é, também, reconhecer que a saúde se constrói e se fortalece quando é abraçada por todos.

A Santa Casa de Votuporanga atende a 52 municípios da região, principalmente na alta complexidade. Conheça estas cidades:

Álvares Florence; Américo de Campos; Aparecida D'Oeste; Aspásia; Cardoso; Cosmorama; Dirce Reis; Dolcinópolis; Estrela D'Oeste; Fernandópolis; Floreal; Gastão Vidigal; General Salgado; Guarani D'Oeste; Indiaporã; Jales; Macaubal; Macedônia; Magda; Marinópolis; Meridiano; Mesópolis; Mira Estrela; Monções; Nhandeara; Nova Canaã Paulista; Ouroeste; Palmeira D'Oeste; Paranapuã; Parisi; Pedranópolis; Pontalinda; Pontes Gestal; Populina; Riolândia; Rubineia; Santa Albertina; Santa Clara D'Oeste; Santa Fé do Sul; Santa Rita D'Oeste; Santa Salete; Santana da Ponte Pensa; Sebastianópolis do Sul; São Francisco; São João das Duas Pontes; São João do Iracema; Três Fronteiras; Turmalina; Urânia; Valentim Gentil; Vitória Brasil e Votuporanga.