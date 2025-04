Na tarde desta quinta-feira (10), a 66ª Subseção da OAB de Votuporanga realizou a Solenidade de Posse da Diretoria para o triênio 2025/2027

publicado em 11/04/2025

OAB de Votuporanga realizou a Solenidade de Posse da Diretoria para o triênio 2025/2027 (Foto: A Cidade)

Na tarde desta quinta-feira (10), a 66ª Subseção da OAB de Votuporanga realizou a Solenidade de Posse da Diretoria para o triênio 2025/2027, em cerimônia que ocorreu na Casa da Advocacia e da Cidadania. O ato solene foi presidido pelo Dr. Leonardo Sica, Presidente da OAB Seccional São Paulo, que deu posse oficial aos membros da diretoria eleita.O evento contou com significativa presença de autoridades e representantes dos mais diversos segmentos da sociedade, o que demonstra o prestígio da advocacia votuporanguense. Estiveram presentes magistrados, representantes do Poder Executivo e Legislativo, bem como diversos advogados e advogadas da região.Dentre as autoridades, compuseram a mesa diretiva dos trabalhos o Dr. Celso Penha Vasconcelos, presidente da UNIFEV; o conselheiro Dr. Henry Atique; a Dra. Aline Cristina Dias Domingos, Corregedora-Geral do Município, representando o Prefeito Jorge Seba; o Dr. Adelino Ferrari Filho, presidente reeleito da Subseção; o Dr. Leonardo Sica, Presidente da OAB SP; o vereador Dr. Leandro Vinícius da Conceição, representando o Poder Legislativo municipal; o Dr. Manoel Ferreira Filho, Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial de Votuporanga, representando o Poder Judiciário; e o Dr. Ricardo Henrique Hentz Ramos, presidente da OAB de Jales.O deputado estadual Carlão Pignatari também esteve presente, prestigiando o evento e cumprimentando o presidente reconduzido, Dr. Adelino Ferrari Filho. Por compromissos simultâneos com a agenda do Ministro do Turismo em Votuporanga, o parlamentar precisou ausentar-se antes da cerimônia.Durante seu discurso, o presidente da OAB São Paulo, Dr. Leonardo Sica, exaltou a força e o comprometimento da advocacia do interior paulista. Destacou que a OAB de Votuporanga é formada por profissionais valorosos, cuja atuação dignifica a classe. Ressaltou ainda a importância da integração entre a advocacia da capital e do interior, afirmando que “já não há mais divisões entre a OAB da capital e a do interior. Hoje, somos uma só OAB, unida pela justiça e pela defesa intransigente do Estado Democrático de Direito”.As palavras do presidente da Seccional foram recebidas com entusiasmo e calorosos aplausos, marcando um momento de união e fortalecimento institucional.Emocionado, o presidente reeleito da 66ª Subseção, Dr. Adelino Ferrari Filho, reafirmou seu compromisso com a advocacia e com os princípios que regem o Direito. Em sua fala, agradeceu os colegas de jornada, enalteceu o apoio irrestrito de sua diretoria e, de maneira comovente, dedicou palavras à sua família, que considera sua base e inspiração na luta por uma sociedade mais justa e igualitária.A nova diretoria da OAB Votuporanga para o triênio 2025/2027 ficou assim constituída:Presidente: Dr. Adelino Ferrari FilhoVice-Presidente: Dr. Bruno de Moraes DumbraSecretária-Geral: Dra. Miriane Pimenta de MoraisSecretário Adjunto: Dr. Josué Carvalho SantosTesoureira: Dra. Elaine Akita FernandesApós o encerramento do cerimonial, os presentes foram convidados a participar de um coquetel de confraternização, que celebrou não apenas a posse da nova diretoria, mas também a união e o fortalecimento da advocacia local.