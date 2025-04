As montarias em touros do Votu International Rodeo, poderão ser acompanhadas de forma gratuita pelo YouTube.

publicado em 26/04/2025

Canal do Circuito Rancho Primavera será o responsável pela transmissão. Evento será de 8 a 11 de maio em Votuporanga (Foto: Divulgação)

A transmissão ao vivo dos confrontos entre os melhores cowboys da atualidade e as boiadas mais desafiadoras do país será feita pelo canal do “Circuito Rancho Primavera (CRP)”, o maior do mundo especializado em rodeio. Em breve, o Instagram oficial do evento vai divulgar a programação completa, os profissionais que trabalharão e todos os detalhes.

Com R$ 215 mil em premiação, o Votu International Rodeo terá um formato totalmente inédito no país. Ao todo, cinco times nacionais, um internacional e 25 companhias marcarão presença.

Na briga por um dos maiores prêmios da história do rodeio, estarão representantes da Associação de Campeões do Rodeio (ACR), Ekip Rozeta, Liga Nacional de Rodeio (LNR), Arena Dreams e Circuito Rancho Primavera (CRP), além de competidores dos Estados Unidos, Canadá e México.

Cada time será formado pelos cinco atletas mais bem ranqueados em seus respectivos campeonatos. A narração das montarias em touros será comandada por Almir Cambra, o locutor mais técnico e premiado do país.

Durante quinta, sexta e sábado, cada competidor fará uma montaria por dia, somando 30 no total. As duas equipes com as menores pontuações serão eliminadas, enquanto as quatro melhores avançam para a semifinal.

No domingo, a equipe com a maior pontuação enfrentará a quarta colocada, e a segunda disputará contra a terceira. No último round, os vencedores dessas disputas se enfrentarão, e o time com a maior pontuação no final será o campeão.

Além disso, haverá uma final individual no sábado, na qual o competidor mais bem pontuado de cada equipe se classificará para a disputa, que começará com a pontuação zerada. Seis cowboys competirão, e o vencedor será o que conseguir a maior nota ou o melhor tempo na montaria.

Megaestrutura

Organizado pelo Grupo Tercio Miranda com apoio da Prefeitura de Votuporanga e da Unifev, o Votu International Rodeo reúne o melhor do rodeio e entretenimento em uma superestrutura.

Para receber Maiara & Maraísa, Bruno & Marrone, Luan Pereira, Diego & Arnaldo, Netto DJ e Zé Neto & Cristiano, o evento contará com um megapalco tecnológico de 20 metros de altura por 40 de largura, nos moldes dos maiores festivais de música do país. A estrutura terá mais de 250 m² de painéis de LED, efeitos especiais, iluminação cênica e um sistema de som de alta performance.