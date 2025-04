Evento foi conduzido pelo apresentador por Marcos Paiva e reuniu um grande número de pessoas

publicado em 26/04/2025

Lideranças e população participam de abraço simbólico em comemoração aos seus 75 anos da Santa Casa (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

Em comemoração pelos 75 anos de fundação, a Santa Casa de Votuporanga realizou um gesto que vai muito além do simbólico: um grande abraço coletivo em torno da instituição, envolvendo colaboradores, estudantes, pacientes, familiares e toda a população da cidade e região. A ação aconteceu na manhã deste sábado (26).



A rua Osvaldo Padovez foi palco dessa manifestação de carinho, união e gratidão. O evento contou com a condução do apresentador Marcos Paiva. “Este não é apenas um abraço. É o reconhecimento de uma história construída com amor, qualidade e compromisso com a vida. É a forma mais humana e sincera de dizer: estamos juntos”, explica o provedor da Santa Casa, Amaro Ricardo Queiroz Rodero.







Com mais de sete décadas de dedicação à saúde de Votuporanga e de outras 52 cidades da região, a Santa Casa se tornou referência para cerca de 500 mil pessoas. E a celebração do seu 75º aniversário resgata uma memória afetiva marcante: há 15 anos, no aniversário de 60 anos da instituição, um abraço semelhante comoveu a cidade. Agora, em 2025, a intenção foi repetir – e ampliar – esse gesto tão poderoso.



“Queremos que cada pessoa se sinta parte desta história. Se hoje somos o que somos, é porque caminhamos lado a lado com a população. Este hospital é de todos nós”, reforça Amaro.