Imobiliária Na House, liderada pelo casal Daniel e Raphaella Hara, promoveu um jantar especial na noite de ontem

publicado em 24/04/2025

Daniel e Raphaella Hara, proprietários da Na House (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

Empresários de Votuporanga e região foram recepcionados, na noite de ontem, em um evento exclusivo que marcou uma nova fase para o mercado de investimentos da cidade. Promovido pela Imobiliária Na House, liderada pelo casal Daniel e Raphaella Hara, em parceria com a renomada Vitacon Incorporadora, o jantar de lançamento de uma nova oportunidade de investimento foi realizado no elegante restaurante Novo Vinho, localizado na rua Pernambuco, e atraiu olhares atentos de investidores ávidos por inovação e alta rentabilidade.

O encontro teve como propósito apresentar a empresários locais um portfólio seleto com mais de 25 oportunidades de investimentos. O grande diferencial da proposta está no perfil arrojado do público-alvo, que tem caráter visionário, e o perfil promissor dos projetos oferecidos.

A Vitacon, parceira estratégica da Na House neste lançamento, esteve representada por lideranças que vieram pessoalmente a Votuporanga para detalhar os projetos e tirar dúvidas dos convidados – a Vitacon tem parceria exclusiva com a Na House em Votuporanga, portanto a imobiliária é a única que trabalha com a incorporadora na cidade. Com um histórico consolidado no setor imobiliário, a incorporadora impressiona pelos números: são mais de 100 prédios entregues, atendendo mais de 25 mil clientes em mais de 400 cidades e 40 países. Durante a apresentação, a empresa destacou sua proposta inovadora e a filosofia que orienta seu crescimento. “Nós reinventamos a vida das pessoas na cidade, gerando mais tempo para o que realmente importa e transformamos a vida das pessoas através dos nossos produtos. Queremos oferecer novas formas de encontros, lugares inspiradores e um estilo de vida em que o equilíbrio e a felicidade fazem parte da rotina”, destacou a Vitacon.

A incorporadora nasceu com a missão de oferecer apartamentos inteligentes nos endereços mais desejados das grandes cidades, apostando na funcionalidade, conectividade e na experiência urbana como diferenciais competitivos. Em um mercado cada vez mais exigente, a estratégia tem se mostrado eficaz, e a parceria com a Na House sinaliza um movimento de expansão que coloca Votuporanga no radar de investidores com visão de futuro.

A imobiliária Na House nasceu baseada em princípios e valores sólidos. Com foco em tudo o que envolve o setor imobiliário, a empresa se destaca pela ética e compromisso com seus clientes.

Fundada em 2023, a imobiliária vem se destacando como uma referência essencial no mercado imobiliário da região. Desde sua criação, a Na House tem se comprometido a oferecer serviços diferenciados, que vão além da simples intermediação de compra, venda e locação de imóveis. A imobiliária se destaca pelo atendimento personalizado e pela busca constante em entender as necessidades e desejos de cada cliente.