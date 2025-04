As 20 vagas serão preenchidas por Análise de Currículo. Qualquer pessoa com curso superior pode se candidatar, independente de atuar ou não na área de TI

publicado em 29/04/2025

As 20 vagas serão preenchidas por Análise de Currículo. Qualquer pessoa com curso superior pode se candidatar, independente de atuar ou não na área de TI (Foto: IFSP)

O Campus Votuporanga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) tem inscrições abertas até 23 de maio para o curso de Pós-graduação lato sensu de Gestão em Tecnologia da Informação e Comunicação. As 20 vagas serão preenchidas por Análise de Currículo. Qualquer pessoa com curso superior pode se candidatar, independente de atuar ou não na área de TI.

O curso de especialização é noturno, tem duração de 18 meses, carga horária total de 450 horas e tem como foco a Gestão de Projetos, abordando tópicos emergentes do mercado de trabalho. A formação é presencial com 2 encontros por semana,

entre 19h e 22h30, com início previsto para 31 de julho.

Inscrições. São gratuitas e devem ser feitas por meio de preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da instituição:

vtp.ifsp.edu.br