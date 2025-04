Roberto de Lucena participou do evento do TCE na Câmara e depois conheceu o Parque da Cultura, onde fez anúncios e recebeu demandas

publicado em 11/04/2025

O secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, esteve ontem em Votuporanga e foi recebido por lideranças (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O secretário estadual de Turismo e Viagens de São Paulo, Roberto de Lucena, esteve ontem em Votuporanga, onde falou sobre o processo técnico em andamento que pode elevar o município à categoria de Estância Turística. Segundo o próprio titular da Pasta, oito cidades que atualmente são MITs (Municípios de Interesse Turístico) serão promovidas a Estância ainda este ano — e Votuporanga está entre as mais bem colocadas no ranking para essa conquista.

Mais de que um título, a elevação para Estância Turística garantiria mais recursos para investimentos no setor, tanto em infraestrutura como para contratação de shows e realização de eventos. Para efeito de comparação, atualmente, como MIT, Votuporanga recebe cerca de R$ 500 mil por ano do Estado para investimentos na área. Com o novo status de Estância, esse valor poderia chegar a aproximadamente R$ 5 milhões anuais.

“Votuporanga está no caminho certo. O ranking deste ano já está fechado e nas mãos do governador, que deve anunciar o resultado a qualquer momento. São oito MITs que se tornam instâncias. Tomara que Votuporanga esteja lá e se não estiver, nós temos três anos para trabalhar para estar no próximo”, disse o secretário.

Ainda durante a sua passagem pela cidade, Roberto de Lucena anunciou a doação de uma Bíblia “gigante” em braile para a Biblioteca Municipal, buscando a inclusão da comunidade deficiente visual no município.

“Vamos dar um presente para nossa biblioteca, uma Bíblia Sagrada em braile. Não pode uma biblioteca linda como essa, em uma cidade tão importante como Votuporanga, não ter uma Bíblia Sagrada em braile, então vamos enviar esse presente”, completou o secretário.

A visita de Roberto de Lucena foi acompanhada pelo prefeito Jorge Seba (PSD), ao lado da secretária de Cultura e Turismo, Janaína Silva, e do deputado Carlão Pignatari (PSDB), amigo de longa data do secretário. Também participaram o vereador Ricardo Bozo (Republicanos), representando a Câmara Municipal, e os membros do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), além de representantes do Conselho de Pastores.

Em sua fala, Jorge Seba agradeceu ao secretário pela visita e ao apoio dele no atendimento de algumas demandas apresentadas anteriormente, em conjunto com o deputado Carlão. Seba ainda apresentou a Lucena uma agenda com dez eventos já agendados para o município, entre maio e setembro e o convidou para participar da inauguração do Centro de Eventos Helder Galera, que ocorrerá no dia 8 de maio, junto do Votu International Rodeo.