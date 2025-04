Coronel Helena Reis foi recebida por lideranças da cidade e aproveitou para renovar o convênio com o Centro de Formação de Natação

publicado em 15/04/2025

A secretária de Esportes, Coronel Helena, lançou ontem os Jogos Regionais em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Secretária Estadual de Esportes, Coronel Helena Reis, cumpriu agenda ontem em Votuporanga onde fez o lançamento oficial da 67ª edição dos Jogos Regionais de São Paulo, tendo a cidade como sede da região noroeste paulista (6ª região esportiva do Estado). Além de lançar a competição, a secretária também anunciou formalmente a renovação do convênio de sua Pasta com o Centro de Formação de Natação do município, projeto que atende mais de 400 nadadores, entre crianças, adolescentes e jovens.

A recepção à secretária aconteceu no Centro de Convenções, onde esportistas de várias modalidades, prefeitos e vereadores da região, além de autoridades locais se reuniram para agradecer o apoio da Coronel Helena e, é claro, apresentar demandas locais. Além do prefeito Jorge Seba (PSD), recepcionaram a secretária os deputados estaduais Carlão Pignatari (PSDB) e Danilo Campetti (Republicanos), e vereadores, no ato representados pelo presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB).

Os Jogos Regionais, competição que no ano passado reuniu mais de 30 mil atletas e 300 municípios paulistas, serão realizados em Votuporanga e todo o Estado entre os dias 3 e 13 de julho. Neste período, a expectativa é de que mais de 4 mil atletas de 41 municípios disputem 34 modalidades em Votuporanga, como atletismo, ciclismo, natação, futebol, judô, karatê, dentre outras.

“É um momento de celebração para o esporte aqui em Votuporanga, essa cidade que possui uma boa infraestrutura esportiva e que o prefeito tem feito grandes investimentos no esporte. Para nós, a vinda dos Jogos Regionais coroa toda essa política pública voltada ao esporte, pois aqui virão atletas de toda a região e é uma forma também de divulgar a cidade de Votuporanga como um destino esportivo”, disse a secretária, em entrevista ao A Cidade.

Segundo o secretário municipal de Esportes, Marcello Stringari, a vinda dos Jogos regionais de volta para Votuporanga coroa um trabalho de bastidores e de fortalecimento do esporte no município, liderados pelo prefeito Jorge Seba (PSD).

“Já faz alguns anos que estamos tentando. No ano passado foi em Araçatuba e neste ano nós colocamos Votuporanga à disposição, mandamos as nossas praças esportivas e o trabalho desenvolvido pelo prefeito Jorge Seba, sempre apoiando o esporte, de forma que saímos na frente e conseguimos trazer a competição para cá. Quando assumimos a secretaria, saímos da pandemia com apenas 19 modalidades esportivas em funcionamento e cerca de 1,8 mil alunos. Hoje são 43 modalidades e cerca de 4,2 mil alunos, ou seja, ser sede agora coroa todo esse trabalho”, afirmou o secretário municipal.

O prefeito Jorge Seba, por sua vez, não escondeu a alegria de sediar os Jogos Regionais, não apenas pelo destaque esportivo, como também pela movimentação econômica que o evento irá promover no município.

“Votuporanga se engrandece de poder sediar novamente os Jogos depois de sete anos. Passamos, nesse período, por momentos de dificuldades, com crise sanitária da pandemia, mas hoje Votuporanga se encaminha para ser uma cidade de grandes eventos, como é o caso dos Jogos Regionais, onde iremos receber mais de 4 mil atletas de toda a região e suas delegações, mobilizando e dinamizando a economia de nossa cidade, o que podemos chamar de turismo esportivo. Votuporanga fica muito agradecida por essa oportunidade, especialmente à Coronel Helena, que sempre tem trazido boas notícias para nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Natação

Outro anúncio feito por Coronel Helena e bastante comemorado pelos presentes foi a renovação do convênio da secretaria estadual de Esportes com o Centro de Formação de Natação de Votuporanga. O projeto nasceu em 2014 e passou a contar com o apoio do governo estadual em 2017. De lá para cá, mais de 3.800 crianças e adolescentes entraram para a iniciação ao esporte e muitos deles se tornaram atletas profissionais, levando o nome da cidade por competições em todo o Brasil e até em outros países.