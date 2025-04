Os cursos “Consumo e Eficiência Energética” e ‘Eletricista Instalador Residencial’ estão com inscrições abertas até o dia 28 deste mês

publicado em 15/04/2025

Os dois cursos são totalmente gratuitos; as qualificações são promovidas pela Prefeitura e IFSP (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

Os cursos “Consumo e Eficiência Energética” e ‘Eletricista Instalador Residencial’ estão com inscrições abertas até o dia 28 deste mês (segunda-feira). As qualificações – gratuitas e na modalidade presencial – são ofertadas pela Prefeitura de Votuporanga e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).

De acordo com os organizadores, o curso “Consumo e Eficiência Energética” começa no dia 30 de abril e irá até o dia 28 de maio. As aulas ocorrerão todas às quartas-feiras, das 19h às 22h20, no IFSP. Ao todo 40 vagas estão disponíveis.

A qualificação, com carga total de 16 horas, é direcionada a moradores que residem próximos ao campus IFSP Votuporanga. “Tem objetivo de abranger noções do consumo e eficiência energética, os sites a serem consultados para os cálculos de consumo, a metodologia para calcular a conta de energia elétrica e ações para redução do consumo”, explicam os organizadores.

Com carga horária de 40 horas, o curso de “Eletricista Instalador Residencial” é direcionado para pessoas da comunidade e região que tenham concluído o ensino fundamental. As aulas ocorrerão de 29 de abril a 8 de agosto e serão às terças-feiras, das 19h às 22h40 com a disponibilidade de 40 vagas. “Visa capacitar gratuitamente pessoas que tenham interesse em atuar no segmento de instalações elétricas, possibilitando a atualização dos conhecimentos e a melhor adaptação aos avanços científicos e tecnológicos da área”.

As inscrições devem ser realizadas no site fic.vtp.ifsp.edu.br. Após preenchimento do formulário, é necessário que a ficha de inscrição seja entregue pessoalmente ou através de procuração individual, na Coordenadoria de Extensão do IFSP Campus Votuporanga.

O IFSP fica na avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3.014, no bairro. Os horários de atendimento da Coordenadoria de Extensão para recebimento das matrículas são: segunda-feira das 8h às 17h30; terça-feira das 8h às 13h30 e das 15h às 16h10; quarta-feira das 8h às 13h30 e das 15h às 19h; quinta-feira das 8h às 13h30; e sexta-feira das 13h às 19h.