publicado em 14/04/2025

Além dos universitários, evento será aberto para profissionais da área da saúde; interessados podem se inscrever pelo site da Instituição (Foto: Unifev)

O curso de Medicina da Unifev promove, entre os dias 6 e 8 de maio, o V Congresso Acadêmico (Camu). O evento, destinado a estudantes e profissionais da área da saúde, será realizado na Quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária da Instituição.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo unifev.edu.br/camu2025 até o dia 21 de abril.

Organizado pelo Centro Acadêmico de Medicina de Votuporanga (Camev), o Congresso tem o objetivo de aprofundar os conhecimentos dos participantes em temas recorrentes da profissão e promover a interação entre universitários de diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) da região.

A programação abrangerá um panorama com profissionais da área médica, por meio de palestras, mesas redondas e minicursos. Um aprimoramento dinâmico com foco em temas que abordarão a carreira médica, os direitos dos pacientes e as melhores abordagens em cuidados de saúde, seja no dia a dia do consultório, nos desafios cirúrgicos ou nas situações de emergência.