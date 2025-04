O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Itacolomi e Ivaí, nas imediações da praça São Bento

publicado em 12/04/2025

A colisão envolveu uma motocicleta e uma bicicleta motorizada, resultando em ferimento nos dois condutores (Foto: Divulgação)

Da redação

Um acidente de trânsito foi registrado no início da madrugada de sábado (12), no cruzamento das ruas Itacolomi e Ivaí, nas imediações da praça São Bento, em Votuporanga. A colisão envolveu uma motocicleta e uma bicicleta motorizada, resultando em ferimento nos dois condutores.

Conforme apurado, o motociclista trafegava pela rua Itacolomi, no sentido da Avenida do Assary, quando colidiu violentamente com a bicicleta motorizada, que seguia pela rua Ivaí. O impacto foi tão intenso que arremessou ambos os condutores ao solo, provocando diversas lesões.

O jovem que conduzia a bicicleta motorizada recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do SAMU e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), de Votuporanga.

O cruzamento onde ocorreu o acidente é controlado por semáforo. As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas pela Polícia Científica, que deverá analisar imagens de câmeras de segurança e ouvir testemunhas.