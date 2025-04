Em conversa com o A Cidade, a avó da criança relatou ter encontrado os animais peçonhentos em diferentes cômodos

publicado em 15/04/2025

Um dos escorpiões foi encontrado dentro da banheira da bebê de 10 meses (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

Uma casa localizada no bairro Santa Eliza, na zona Sudeste de Votuporanga, enfrenta uma infestação de escorpiões, situação que preocupa especialmente pela presença de uma bebê de 10 meses na residência.

Em conversa com a reportagem do A Cidade, a avó da criança – que preferiu não ser identificada – relatou ter encontrado os animais peçonhentos em diferentes cômodos do imóvel. “Achamos dentro da banheira, na parede da cozinha e no chão”, afirmou.

Diante da situação, ela comprou veneno para tentar controlar o problema por conta própria. Durante a limpeza, mais escorpiões foram encontrados. “Aí achei no tanque, no chão, vários, vários. Achamos seis em um dia. Eu sei que não é uma casa nova, mas está infestada e estou com medo, porque ela tem 10 meses e está engatinhando. Já pensou se ela é picada?”, contou, demonstrando preocupação com a segurança da neta. Questionada sobre como lidou com os escorpiões, ela respondeu que matou com o chinelo.

Em situações assim, a Secretaria Municipal da Saúde orienta que a pessoa comunique a Vigilância Ambiental através dos telefones 0800 – 770 – 9786, (17) 3406 – 3175 e (17) 3406 – 3181, para que seja feita a notificação e a equipe possa ir até o local orientar e, se for necessário, realizar busca ativa noturna com luz negra para captura do inseto.

Como recentemente mostrado pelo A Cidade, os casos de picadas de escorpião em Votuporanga têm apresentado números preocupantes nos últimos anos. De acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde, até o dia 26 de março, foram registrados 140 incidentes envolvendo escorpiões na cidade. Em todo o ano de 2024, o total foi de 389 casos. Não houve registros de óbitos decorrentes dessas picadas nos anos de 2024 e 2025.

Segundo a Secretaria da Saúde, para prevenir o aparecimento de escorpiões e reduzir o risco de acidentes, é fundamental adotar medidas de limpeza e organização nos ambientes domésticos e externos. Manter quintais e imóveis limpos, livres de materiais e objetos inservíveis, como materiais de construção, tijolos, telhas, madeiras e aglomerados, é essencial. Caso seja necessário armazenar esses materiais no quintal, recomenda-se mantê-los elevados e afastados de paredes e muros. Além disso, é importante vedar frestas em portas, manter ralos fechados, especialmente em banheiros, pias e tanques, e instalar telas nos ralos externos do quintal.

Outras precauções incluem inspecionar roupas e calçados antes de usá-los, afastar camas e sofás das paredes, evitar que edredons, cobertores e lençóis toquem o chão, sacudir toalhas de banho antes do uso, evitar andar descalço e verificar regularmente as caixas de brinquedos das crianças.

Em caso de picada de escorpião, é crucial buscar atendimento médico imediato. Enquanto se dirige ao serviço de saúde, lavar o local da picada com água e sabão e aplicar compressas mornas podem ajudar a aliviar a dor. Deve-se evitar a realização de procedimentos caseiros, como cortes ou sucção no local da picada, pois podem agravar a situação. A rápida assistência médica é essencial para avaliar a gravidade do envenenamento e, se necessário, administrar o soro antiescorpiônico.

A pasta reforça que a conscientização e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para reduzir a incidência de acidentes com escorpiões no município. A colaboração da população na manutenção de ambientes limpos e na observância das orientações de segurança pode contribuir significativamente para a diminuição desses incidentes na região.

Sintomas

Os sintomas causados por picadas de escorpião podem ser classificados em três tipos: leve, moderado e grave. Dor intensa no local da picada e agitação, é considerado sintoma leve; moderado é quando, além da dor intensa e agitação, há também vômitos ocasionais, suor, aumento dos batimentos cardíacos e da respiração; a gravidade da picada gera também dor intensa, suor, vômitos profusos, sonolência com agitação, tremores, aumento dos batimentos cardíacos e respiração, salivação excessiva, hipotermia, convulsões, edema pulmonar, insuficiência cardíaca e choque, podendo levar à morte.