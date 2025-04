O prefeito Jorge Seba puxou uma fila para o lado esquerdo, enquanto o provedor Amaro Rodero, conduziu outra para o lado direito

publicado em 26/04/2025

Abraço simbólico da Santa Casa reúne centenas de pessoas em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNa manhã deste sábado (26), a Santa Casa de Votuporanga realizou um grande abraço coletivo em torno da instituição, envolvendo colaboradores, estudantes, pacientes, familiares e toda a população da cidade e região. Centenas de pessoas participaram do ato.A concentração para o abraço aconteceu na rua Osvaldo Padovez (entrada da José Delgado). Na oportunidade, o prefeito Jorge Seba puxou uma fila para o lado esquerdo, enquanto o provedor da Santa Casa, Amaro Ricardo Queiroz Rodero, conduziu outra para o lado direito. Todos de mãos dadas foram rodeando o hospital até que as duas filas se encontraram na frente da instituição, na rua Minas Gerais. No local, o prefeito e o provedor deram as mãos para completar o abraço simbólico.A ação reuniu os deputados estaduais Danilo Campetti e Carlão Pignatari, e o deputado federal João Cury, além de lideranças de diversas áreas da sociedade no município e região, dentre elas o prefeito de Valentin Gentil, Claudinei do Skinão.“Esse é mais um ato que mostra o quanto a Santa Casa representa e é importante para todos nós de Votuporanga e região. É uma solidariedade, uma confraternização de ideias e são todos os corações voltados a algo que todos nós precisamos: saúde. Nós precisamos de uma Santa Casa com muita saúde e humanização”, disse o prefeito Jorge Seba, em conversa com a reportagem do jornal A Cidade.“É uma alegria saber que toda a população está engajada, e quem não está aqui presente, está em pensamento. É muito bom saber que existe uma união de forças. Há 75 anos alguém começou essa história e hoje nós fazemos o melhor da gente para darmos continuidade para que as pessoas possam usufruir dessa maravilha que é a saúde de Votuporanga”, comentou o provedor Amaro.