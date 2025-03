Os nadadores de Votuporanga mais uma vez fizeram bonito em uma etapa do Torneio Regional de Natação promovido pela FAP

publicado em 25/03/2025

A equipe do Centro de Formação de Natação de Votuporanga foi campeã (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Os nadadores de Votuporanga mais uma vez fizeram bonito em uma etapa do Torneio Regional de Natação promovido pela FAP (Federação Aquática Paulista). Em casa, a equipe da cidade conquistou 66 ouros e foi campeã no quadro geral de medalhas. A competição foi realizada no último sábado, no Complexo Aquático Savério Maranho, nas proximidades da Arena Plínio Marin.

A realização contou com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e a presença de 249 atletas, de nove equipes da região, que disputaram 112 provas. Além dos ouros, os votuporanguenses conquistaram 58 pratas e 34 bronzes.

A abertura oficial do campeonato foi realizada pelo prefeito Jorge Seba, e diversas lideranças estiverem presentes: a primeira-dama Rose Seba, presidente do Fundo Social de Solidariedade, o deputado estadual Carlão Pignatari, os vereadores Marcos Moreno e Ricardo Bozo, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stingari, e o presidente da Avonat (Associação Votuporanguense de Natação), Sidnei Comino Pereira. Na oportunidade, Seba entregou oficialmente as novas raias para a piscina do Complexo Aquático Savério Maranho. Quem também passou pelo evento foi o deputado estadual Danilo Campetti.