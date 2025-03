Entre as várias oportunidades de emprego nesta semana em Votuporanga está uma para professor de inglês. As vagas estão cadastradas em três frentes

publicado em 26/03/2025

Entre as várias oportunidades de emprego nesta semana em Votuporanga está uma para professor de inglês (Wilson Dias/Agência Brasil)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEntre as várias oportunidades de emprego nesta semana em Votuporanga está uma para professor de inglês. As vagas estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 14 vagas de trabalho: almoxarife; lixadora de móveis; auxiliar de cozinha e atendimento; serviços gerais; cortadeira; montador final (estofados); montador (braço de estofado); estoquista; vendedor interno; financeiro; carga e descarga; porteiro; auxiliar de limpeza; e auxiliar de expedição.Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.A ACV tem seis oportunidades disponíveis: professor de língua inglesa; crediário; cobrador; operador comercial; supervisor comercial e ajudante geral. Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.O Emprega Votu está com 60 vagas de trabalho cadastradas. A plataforma, que foi lançada em 2022, é um sistema online para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada. O endereço online é empregavotu.com.br.