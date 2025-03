Profissionais da Secretaria da Saúde vão passar por capacitação para o início da vacinação de crianças de 10 a 14 anos

publicado em 07/03/2025

Votuporanga recebeu 2 mil doses da vacina contra a Dengue para iniciar a vacinação de crianças de 10 a 14 anos contra doença (Foto: Prefeitura de Rio Preto)

Da redaçãoO Ministério da Saúde, já sob o comando do novo ministro Alexandre Padilha, cumpriu a promessa feita pela ex-chefe da Pasta, Nísia Trindade, e enviou para Votuporanga 2 mil doses da vacina contra a Dengue. O imunizante será destinado a crianças de 10 a 14 anos e deve começar a ser aplicado nos próximos dias.Para recordar, no último dia 19 a então ministra da Saúde, Nísia Trindade, cumpriu agenda oficial em Rio Preto, onde participou da inauguração do novo Centro de Hidratação para pacientes com sintomas de Dengue. Na ocasião, ela anunciou que iria ampliar o número de municípios a receberem as doses da vacina, citando Votuporanga como uma das cidades da região.Dias depois, no entanto, ela acabou sendo exonerada do cargo, dando lugar para o atual ministro Alexandre Padilha, o que levantou dúvidas sobre se o compromisso firmado por Nísia seria cumprido. Ontem, porém, as doses do imunizante chegaram ao município.“Esta é mais uma importante medida no combate à Dengue, mas devemos deixar bem claro que ela por si só não resolverá nossa situação. O imunizante visa proteger contra os quatro sorotipos da Dengue, no entanto, a princípio, será disponibilizado para o público de 10 a 14 anos. Desta forma, a principal medida que temos que adotar contra a doença é a limpeza dos quintais e, consequentemente, a eliminação dos criadouros do mosquito”, disse a secretária da Saúde, Ivonete Félix.Apesar da vacina já estar em Votuporanga, ela ainda não foi disponibilizada para o início da imunização. Antes de lançar a campanha de vacinação no município, técnicos da Secretaria Municipal da Saúde devem passar por uma capacitação na manhã de hoje e, após isso, serão definidas as unidades que farão a aplicação das doses.