publicado em 24/03/2025

A Prefeitura de Votuporanga e Saev Ambiental iniciam, nesta segunda-feira (24/3), na região do bairro Jardim Alvorada, o programa Votu+Limpa, que percorrerá todos os bairros da cidade, incluindo Vila Carvalho e o distrito Simonsen. A ação é mais uma iniciativa para compor as medidas de enfrentamento à Dengue e às demais arboviroses no município.

O programa é uma intervenção conjunta formada por equipes das Secretarias da Saúde, Serviços Urbanos e Saev Ambiental, que recolherá todos os materiais que possam acumular água de chuva e se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Para isso, basta que os moradores fiquem atentos ao cronograma de coleta e coloquem esses materiais nas calçadas na noite anterior.

Durante o Votu+Limpa são coletados: latas, garrafas, madeira, pneus, eletrodomésticos, objetos inservíveis em geral e, principalmente, todo tipo de recipiente que possa acumular água. Não são coletados: galhos, restos de construção e lâmpadas.

A coleta terá início às 7 horas, por isso, é importante que a população retire os materiais que serão descartados com antecedência. Lembrando que o cronograma pode ser alterado devido às condições climáticas. Todas as informações podem ser acompanhadas pelo site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br), redes sociais @prefvotuporanga e também pelo aplicativo Conecta Votuporanga.

Confira o cronograma completo:

SETOR 1 - 24 e 25/3

Comercial Nova Alvorada; Conj. Hab. Jamir D'Antônio; Jardim Alvorada; Jardim Athenas II; Jardim Bom Clima; Jardim dos Ypês; Jardim Portal dos Lagos; Jardim Quinta do Moro; Jardim Residencial Portal do Sol; Jardim Residencial Vilar; Jardim Residencial Vilar II; Jardim Vilar III; Parque Residencial do Lago; Parque Santa Felícia Jardim; Residencial Jardim Athenas; Residencial Jardim Santa Paula; Vila Residencial Francisco Marin Cruz e Vila Residencial Santa Helena.

SETOR 2 – 26, 27 e 28/3

Jardim Baldissera; Jardim Cidade Jardim II; Jardim Morada do Sol; Jardim Residencial Eulália; Jardim Universitário; Parque Cidade Jardim; Parque Residencial Anna Munhoz Alvares; São Cosme; São Damião; Vila Anna; Vila Portal 11; Vila Recanto Das Águas e Vila São Lucas.

SETOR 3 – 31/3 e 1/4

Bairro da Estação; Cidade Nova; Conj. Hab. Sonho Meu; Conjunto Hab. Antonio Alvares Esquirel; Conjunto Habitacional Ranulfo Carros Antonio; Jardim das Palmeiras I; Jardim das Palmeiras II; Jardim Monte Alto; Jardim Santos Dumont; Jardim Umuarama; Jardim Vivendas; Jardim Vivendas II; Parque Guarani; Parque Vida Nova Votuporanga III e Vila Residencial Divina de Carvalho Nogueira.

SETOR 4 – 2, 3 e 4/4

5º Distrito Industrial Alcides Alves da Silva; 8° Distrito Empresarial; Bandeirantes; Campo Limpo; Chácara Aviação; Jardim Alto Alegre; Jardim De Bortole; Jardim Dharma Ville; Jardim Portal das Brisas; Jardim Residencial Monte Verde; Jardim Residencial Dharma; Loteamento Jardim São Rafael; Loteamento Santa Elisa; Parque 8 de Agosto; Parque Residencial Friozi; Pq. Residencial Waldomiro N. Borges Duda; Recanto dos Esportes; Residencial Noroeste; Vila Aureliano e Vila Residencial Parque Saúde.

SETOR 5 - 7 e 8/4

2º Distrito Ind. Francisco Carlos Castrequini; 3º Distrito Industrial Pedro Cerântula; 4º Distrito Industrial Ronaldo Abrão David Sayeg; Jardim das Carobeiras; Jardim Residencial Moriá; Jardim Villa Lobos; Loteamento Jardim Flora; Loteamento Villagio San Remo; Parque Belo Horizonte I; Parque Belo Horizonte II; Parque Boa Vista I; Parque Boa Vista II; Parque Brasília; Parque Cecap Votuporanga B; Parque das Brisas; Parque Residencial Ferrarez; Pólo Comercial e Industrial Votuporanga; Prolongamento do Parque Brasília; Residencial Sanches; Santa Alice; Sítio de Recreio Alto da Boa Vista; Vila Filomena e Vila Res. Esther.

SETOR 6 - 9, 10 e 11/4

Alberto Honório; Albino Zan; Chácara das Paineiras; Chácara Ferrari; Jardim Mastrocola Norte I; Jardim Mastrocola Norte II; Jardim Paraíso; Jardim Santo Antônio; Jardim São Judas Tadeu; Jardim Terras São José; José Silva Melo; Loteamento Jardim Orlando Mastrocola; Nova Boa Vista; Parque dos Estados; Parque Residencial San Remo; Prolongamento Jardim Santo Antônio; Prolongamento Parque dos Estados; Prolongamento Vila Guerche; Prolongamento Vila Paes (Deoclécio Lasso); Prolongamento Vila Paes (Fuza); Prolongamento Vila Paes (Luzia Capareli); Santa Luzia; Vila América; Vila Dutra; Vila Guerche; Vila Nasser Marão; Vila Paes e Vila Sá.

SETOR 7 - 14 e 15/4

Bairro do Café; Chácara Camargo; Chácara Santa Maria; Jardim Botura; Jardim Paulista; Jardim Primavera; Jardim São Paulo; Jardim Yolanda; Loteamento Alfredo Gorayeb; Parque Kennedy; Parque São Pedro; Patrimônio Velho; Prolongamento Chácara Santa Maria; Prolongamento Jardim Primavera; Prolongamento Vila São Vicente; Residencial Max; Vale do Sol; Vila Budim; Vila Comercial Ramalho Matta; Vila Formosa; Vila Hercília; Vila Lions (Lot. Lions Club de Vot.); Vila Lupo; Vila São João Batista e Vila São Vicente.

SETOR 8 - 16 e 17/4

Bairro Marão; Bairro São João; Cecap I; Chácara Vera; Conjunto Hab. José Esteves; Estela Parque Residencial; Garden Ville I; Jardim Bela Vista; Jardim Eldorado; Jardim Marim; Jardim Planalto; Jardim Progresso; Parque Residencial Figueira; Parque Roselândia; Patrimônio Novo; Prol. Vila Marin (José M. Cruz); Santa Felicidade; Vila Imperial; Vila Ipiranga I; Vila Ipiranga II; Vila Marin; Vila Muniz e Vila Residencial Márcio Luis Moro Peichoto.

SETOR 9 - 22 e 23/4

1º Distrito Ind. João Fernandes Cezare; Bairro Pozzobon; Conjunto Habitacional Votuporanga C (Jabuticabeiras); Jardim Brisa Suave (Cohab); Jardim Morini; Jardim Nossa Senhora Aparecida; Jardim Santa Iracema; Loteamento Residencial Vila Bela; Parque Residencial Santa Amélia; Parque Rio Vermelho; Propovo; São Vicente de Paula; Vila Residencial Bortoloti; Vila Residencial Morini; Vila Residencial Morini II e Vila Residencial Orlando Nogueira Cardoso.

SETOR 10 - 24 e 25/4

6° Distrito Empresarial Valdevir Davanço; Conjunto Habitacional João Albarello; Conjunto Habitacional Ver José Nunes; Jardim Barcelona; Jardim Canaã; Jardim Itália; Jardim Monte Líbano; Jardim Residencial Belas Águas; Jardim Residencial João Zanon; Jardim Residencial Moreira; Jardim Residencial Portuga; Jardim Residencial Prado; Jardim Roma; Park Residencial Colinas; Parque das Nações I; Parque das Nações II; Vila Residencial Célio Honório Junior e Vila Residencial José Rodrigues.