Débora Romani e Dr. Leandro bateram boca durante a sessão da Câmara de ontem por conta dos “gibis” contra a Dengue

publicado em 11/03/2025

Da redaçãoOs vereadores Débora Romani (PL) e Dr. Leandro (PSD) bateram boca durante a sessão ordinária da noite de ontem, na Câmara Municipal. No centro da discussão estava um contrato da Prefeitura de Votuporanga com uma editora, para o fornecimento de material didático para educação de crianças no combate à Dengue.Débora exibiu na tribuna um vídeo onde contestava o contrato e alegava que a Prefeitura estava pagando quase R$ 40 em “um gibi” e comparou o preço pago pela Administração municipal com outras revistas em quadrinhos em uma banca de jornais da cidade.“Estou aqui na banca e tem um gibi aqui com quase 60 páginas por R$ 9,90. Tem outro aqui maior e com folhas melhores por R$ 10,90. Aí eu vejo a Prefeitura pagando quase R$ 40 por um gibi. Vou entrar com um pedido para que a Prefeitura nos esclareça porque esse valor por um gibi”, disse a vereadora no vídeo, que também foi publicado em suas redes sociais.Logo após exibir o vídeo, a vereadora disse na tribuna que havia recebido a explicação do secretário da Educação, Marcelo Batista, de que não se trata apenas do gibi, mas sim de todo um material pedagógico contra a Dengue, mas afirmou que não tinha tido tempo de ler e que retomaria a discussão na próxima sessão.Momentos depois, Dr. Leandro ocupou a tribuna e repreendeu a colega, afirmando que antes de espalhar informações inverídicas os vereadores devem pesquisar e ter responsabilidade para falar.“Existe uma fala célebre que diz que há três coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. E hoje a palavra foi pronunciada com um dano irreparável, ainda que com uma leve correção. Além da palavra pronunciada sem ter o zelo, sem ter o cuidado de saber o que realmente está acontecendo, sem estudar, trazendo informação falsa para a população, vejo que a nobre vereadora perdeu a oportunidade de estudar e conhecer um pouco do assunto”, disse.O vereador prosseguiu afirmando que bastaria a vereadora ter entrado no Portal da Transparência para saber o que foi licitado.“Não é uma simples revistinha infantil, tem um programa pedagógico envolvido. Além dos livros para 6500 crianças, tem guias práticos para os professores, uma capacitação para os professores, tem fichas informativas para a família, além disso tem material complementar com animação digital sobre o mesmo tema. Não estou dizendo se o preço é justo ou não, mas apenas deixando claro que não se trata de um gibi, mas sim de um processo didático muito complexo”, concluiu Leandro.Enquanto falava Débora chegou a pedir a palavra e ambos discutiram, onde ela afirmou que não estava acusando, mas sim perguntando e Leandro rebateu ao afirmar que o vídeo dela acusava sim.