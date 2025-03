Secretaria de Bem-Estar Animal realiza procedimento de reabilitação em cãozinho atropelado em situação de abandono

publicado em 28/03/2025

Animal está disponível para adoção na Clínica Veterinária Municipal (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Clínica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva, mais conhecida como Clínica Meu Pet, órgão vinculado à Secretaria de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Votuporanga, realizou um procedimento de reabilitação em um cãozinho em situação de abandono, vítima de atropelamento, impedido de mover as patas traseiras. Desde o momento do resgate, o pequeno Shih Tzu recebeu todo o suporte necessário para sua recuperação e já está disponível para adoção na Clínica Veterinária Municipal.

Os profissionais da Clínica realizaram os procedimentos veterinários indispensáveis, como consultas e exames, garantindo o tratamento adequado durante todo o processo de reabilitação. Hoje, o cãozinho, carinhosamente batizado de “Seu Madruga”, dispõe de uma qualidade de vida como qualquer outro animal, mesmo com o uso da “cadeirinha”, que pode ser adaptada pra que ele possa se locomover de forma independente.

O cãozinho está saudável e pronto para receber um novo lar. O processo de adoção pode ser feito diretamente na Clínica. Para esclarecer quaisquer dúvidas ou mais informações, os telefones para contato são (17) 3405-1013 ou (17) 99742-3545.

A Clínica foi inaugurada pelo prefeito Jorge Seba em junho de 2022 e fica localizada na Av. Prefeito Mário Pozzobon, 3.574, no 1º Distrito Industrial. Entre os procedimentos realizados estão atendimentos clínicos, cirurgias de baixa e média complexidade, entre outros tipos de intervenções e testes rápidos.

Adote um Pet

Outra forma de adoção com muita comodidade e na palma da mão é por meio do módulo “Adote um Pet” no aplicativo Conecta Votuporanga. Ao clicar na opção de adoção, o interessado pode conferir a lista dos cachorros e gatos que estão disponíveis à espera de um lar e dar andamento aos processos legais para levar o animal para casa.

O aplicativo Conecta Votuporanga está disponível nas lojas App Store e Play Store, o download pode ser feito através do link