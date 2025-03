Gestor técnico da associação conheceu produtores locais e destacou potencial de exportação da região

publicado em 26/03/2025

A iniciativa teve como objetivo apresentar a diversidade e a qualidade da fruticultura da região (Foto: Sebrae-SP)

O Escritório Regional do Sebrae-SP em Votuporanga promoveu, na sexta-feira (21), uma série de visitas a propriedades rurais da região com o gestor técnico da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas (Abrafrutas), Jorge de Souza. A iniciativa teve como objetivo apresentar a diversidade e a qualidade da fruticultura da região, além de discutir possibilidades de exportação.



Acompanhado da consultora de negócios e gestora de projetos do agronegócio do Sebrae-SP, Eliana Germano, Souza visitou quatro propriedades rurais especializadas no cultivo de frutas variadas. Entre elas, as plantações de caju e frutas exóticas, como pitaya e achachairu, além de produções de banana. O gestor também conheceu a Cooperativa dos Produtores de Uva de Palmeira d'Oeste (Cooapalm), referência na produção e comercialização da fruta na região.



Em sua avaliação, Souza ressaltou que a localização geográfica do Noroeste Paulista não deve ser um obstáculo para a inserção da região no mercado internacional. “O objetivo de vir aqui e fazer essa apresentação é justamente quebrar o paradigma de que, por estar distante do litoral ou de outros polos logísticos, a região não pode participar do ciclo virtuoso da fruticultura e exportação. Isso é possível, e temos exemplos em várias partes do Brasil de áreas com características semelhantes que, ao investirem na exportação, transformaram sua economia”, afirmou.



O gestor técnico da Abrafrutas veio direto de Brasília para a visita e disse ter se surpreendido com a qualidade das frutas produzidas no Noroeste Paulista. Ele destacou que o padrão das frutas da região é compatível com as exigências do mercado internacional, o que abre oportunidades para que os produtores locais ampliem suas vendas para além das fronteiras nacionais.



Para a gestora Eliana Germano, a ideia é que os produtores se atentem as oportunidades e passem a olhar com outros olhos questões focadas na qualidade e embalagem de seus produtos para o mercado não somente nacional, como internacional.



“Essa visita, junto com o Sebrae-SP, chega na região como uma forma de o produtor olhar com outros olhos para suas frutas perante o mercado. Para que ele tenha mais cuidado na embalagem e qualidade, tendo em vista que podem ser consumidos até no mercado internacional”, explicou ela.