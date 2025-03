Evento ocorrerá no dia 27 de março, às 8h30, no Escritório Regional de Votuporanga

publicado em 25/03/2025

Para encerrar as comemorações do Mês da Mulher, o Sebrae-SP preparou um evento presencial para as empreendedoras da região de Votuporanga. O “Todas por Elas” faz parte do programa Sebrae Delas, e será realizado simultaneamente em todo o estado no dia 27 de março, às 8h30.

O evento ocorrerá no Escritório Regional de Votuporanga, localizado na Avenida Wilson de Souza Foz, 5.137, de forma gratuita, mas como vagas limitadas. As inscrições devem ser feitas por meio do link https://forms.office.com/r/trWBTwRsDt.

A iniciativa Todas por Elas é voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, e contará com uma programação dedicada à capacitação e inspiração das participantes. O evento começa com um café da manhã receptivo, na sequência uma palestra com o tema “Seja: Liderança Plena” e para finalizar mulheres que inspiram contarão a sua história.

De acordo com a analista de negócios do Sebrae-SP Camila Brunassi, o foco será o desenvolvimento de habilidades de liderança e o compartilhamento de histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras.

“Esse evento chega a Votuporanga para inspirar, capacitar e ampliar a rede de mulheres da nossa região. A ideia é transformar esse evento em um ambiente em que as mulheres aprendam e colaborem para impulsionar as suas histórias no empreendedorismo”, disse.

Empreendedorismo feminino

As mulheres representam 49% dos Microempreendedores Individuais de Votuporanga, quase a metade dos MEIs, de acordo com dados do Portal do Empreendedor. Estão registradas atualmente na cidade, 4.110 mulheres de um total geral de 8.424 Microempreendedores Individuais.

Palestra