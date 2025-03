A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Rose Seba, conquistou, junto ao deputado estadual Carlão Pignatari

publicado em 25/03/2025

Rose Seba, Torrinha e representantes da entidade se reuniram com a chefe de gabinete do Carlão, Karina do Carmo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Rose Seba, conquistou, junto ao deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), uma emenda de R$ 100 mil para auxiliar nos custeios da Associação Antialcoólica. A confirmação se deu em reunião realizada na manhã de ontem, que contou com a presença do vice-prefeito Luiz Torrinha, da chefe de Gabinete do deputado, Karina do Carmo e de representantes da entidade.

Rose Seba explicou que a entidade já recebe apoio do Poder Público através de projetos do Fundo Social e parceria firmada com a Secretaria da Saúde. Além disso, também está participando da campanha Ação entre Amigos, onde o interessado doa R$ 10 e recebe um cupom para concorrer a um carro 0km.

“Tudo o que está ao nosso alcance para ajudar as entidades a atenderem às pessoas mais carentes, nós auxiliamos. Sabemos do trabalho que a Associação Antialcoólica faz em resgatar os dependentes de álcool e, consequentemente, atender também estas famílias. Esta ajuda vem para que a entidade utilize este recurso no que melhor necessitar”, destacou Rose.

O deputado esteve representado por sua chefe de gabinete Karina do Carmo, que ouviu a reivindicação. “Faremos esse repasse para a Associação Antialcoólica, pois temos ciência do papel fundamental que a instituição possui em nossa sociedade. A emenda será enviada para a Prefeitura, que, por sua vez, será responsável por destinar o recurso para a entidade”, disse.

O vice-prefeito Luiz Torrinha destacou o trabalho do terceiro setor como parceira da administração municipal. “O prefeito Jorge Seba sempre reforça a importância das entidades na área social da nossa cidade. Vocês fazem a diferença e, o que estiver ao nosso alcance, sempre terão nosso apoio”.

Na oportunidade, o presidente da instituição, Antônio da Rocha, deixou a Associação Antialcoólica à disposição para a comunidade.