publicado em 28/03/2025

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Seguindo com as ações de intensificação ao combate à Dengue, a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Vigilância Ambiental, promoverá mais um mutirão contra a doença neste sábado (29/3). Áreas de abrangência dos Consultórios Municipais "Dr. Jamilo Elias Zeitune" e "Carmem Martin Maria Morettin" serão percorridas pelos agentes de saúde, das 7h às 13h.

A ação tem o intuito de fortalecer as demais medidas que vêm sendo adotadas com o objetivo principal de eliminação do mosquito transmissor das arboviroses que, além da Dengue, incluem também Zika e Chikungunya. A Vigilância Ambiental reforça ainda a importância da população em receber os agentes em suas casas, sempre identificados com crachá e uniforme.

Nebulização veicular

O combate à Dengue segue também com o trabalho de nebulização veicular que a Vigilância Ambiental realizará nos bairros, das 18h às 22h, na próxima segunda-feira (31/3), terça-feira (1/4) e quarta-feira (2/4).

Antes da ação ser realizada, a população recebe, através do carro de som que transita pelas ruas do bairro, instruções como deixar portas e janelas abertas para que a névoa (fumaça) entre e a ação seja eficaz. Outra orientação que os agentes passam aos moradores é para que protejam frutas e alimentos, comedouros e bebedouros de animais de estimação e gaiolas de pássaros.

Prevenção

A Vigilância Ambiental orienta a população a deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d'água e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.

Informe Dengue

A Dengue registra dois óbitos em Votuporanga desde o início deste ano, o que aumenta o alerta para que cada um assuma sua responsabilidade e desempenhe o seu papel contra a doença. Dados divulgados pela Secretaria da Saúde de Votuporanga nesta sexta-feira (28/3), contabilizam 2.774 casos positivos e outros 1.862 estão em investigação.