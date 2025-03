Objetivo é priorizar a saúde e o bem-estar, levando especialistas para abordarem temas atuais

publicado em 24/03/2025

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Administração, tem se empenhado em promover o bem-estar e a saúde de seus servidores públicos municipais por meio de encontros.Neste mês, o tema foi sobre saúde e prevenção de doenças cardiovasculares com a participação do médico doutor Ernesto Hoffman.Pensando em facilitar a participação da maioria dos servidores, a palestra foi oferecida em dois dias diferentes, de forma que os servidores pudessem se organizar para participarem. O evento ocorreu no dia 18 no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo" e depois no dia 20, no Parque da Cultura.Em janeiro, foi desenvolvida a campanha Janeiro Branco com o tema "Saúde mental: atenção e cuidado aos servidores". O objetivo foi proporcionar conhecimento e conscientização acerca do assunto e melhorar o índice de absenteísmo por licença saúde relacionada ao CID (Classificação Internacional de Doenças) de saúde mental.O evento aconteceu no dia 30 de janeiro no Centro de Convenções com palestra ministrada pelo especialista em saúde mental, doutor Reinaldo Antônio de Carvalho, com parceria do Núcleo de Atenção à Saúde (NAS).O prefeito Jorge Seba avalia que essas iniciativas visam oferecer orientações e atividades que contribuam para a qualidade de vida no ambiente de trabalho."Com um olhar atento às necessidades dos servidores, a administração municipal reafirma seu compromisso em cuidar da saúde física e mental de todos, fortalecendo assim a equipe e promovendo um ambiente mais saudável e produtivo", destacou.