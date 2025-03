Votuporanga e Cosmorama serão contempladas com mais profissionais do programa “Mais Médicos” ainda neste ano

publicado em 21/03/2025

Da redaçãoO novo edital do programa “Mais Médicos”, lançado nesta semana pelo Ministério da Saúde, abriu uma nova vaga para médico em Votuporanga e outra para Cosmorama. O município já conta com dois profissionais da iniciativa e agora deve ganhar o reforço de mais um, com o salário bancado pelo Governo Federal, enquanto a Prefeitura arca com despesas como moradia e alimentação.Lançado em 2013, o programa do Ministério da Saúde, tem como objetivo suprir carências no atendimento aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). Esses profissionais atuam nas equipes de Saúde da Família que fazem o atendimento e o acompanhamento mais perto da população e, quando necessário, encaminham para uma consulta com profissionais especializados.Pelo convênio, o Governo Federal paga uma bolsa aos médicos contratados, no valor de R$ 12 mil, enquanto a Prefeitura fica responsável por bancar outras despesas do profissional. No ano passado, a Câmara Municipal de Votuporanga aprovou, inclusive, uma lei com alterações técnicas legislação que dispõe sobre o cumprimento das obrigações de oferta de moradia, alimentação e água potável aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos na cidade.A alteração permite que a Prefeitura pague até R$ 2,7 mil na locação de imóveis para acomodação dos profissionais de saúde. Mesmo com essas despesas, porém, o custo para o município com o médico do programa sai muito inferior à contratação de direta de um profissional para atuar nas unidades de saúde locais.Além de Votuporanga outras cidades da região devem ser contempladas com profissionais contratados pelo Programa Mais Médicos. Dentre os municípios beneficiados está Cosmorama, que também deve ter mais um médico à disposição dos serviços de saúde. Atualmente a cidade já conta com dois médicos da iniciativa.