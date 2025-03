O "Além do rosa: os desafios de ser mulher nos dias atuais" ocorre de forma online, através da plataforma Google Meet

publicado em 21/03/2025

Faculdade Futura realiza palestra para mulheres (Foto: Divulgação)

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Aluno (NAP), da Faculdade Futura de Votuporanga realiza um evento para todas as mulheres. O "Além do rosa: os desafios de ser mulher nos dias atuais" ocorre neste sábado (22), às 13h30, de forma remota, através da plataforma Google Meet.O evento é gratuito e tem como objetivo proporcionar um espaço de reflexão e debate sobre as diversas questões enfrentadas pelas mulheres nos tempos modernos, abordando tanto desafios cotidianos quanto sociais.A palestra será ministrada pela psicóloga clínica e social Ana Flávia Govea de Souza, profissional renomada na área de psicologia, com vasta experiência no atendimento a mulheres e em questões relacionadas ao desenvolvimento psicológico e emocional. Ana Flávia, com uma abordagem acolhedora e esclarecedora, discutirá a importância de compreender os múltiplos papéis da mulher na sociedade atual, suas lutas internas e externas, e as maneiras de superar as adversidades do dia a dia, promovendo a saúde mental e o bem-estar.O evento, idealizado e coordenado pelo professor Murilo Martins Marcos, psicólogo e coordenador do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, visa abrir um diálogo importante sobre a realidade feminina, de forma empática e construtiva. Segundo o docente, a palestra busca oferecer não só uma oportunidade de aprendizado, mas também de apoio para que as mulheres possam lidar melhor com as pressões e os desafios impostos pela sociedade contemporânea.As inscrições para a palestra são gratuitas e podem ser realizadas de forma simples pelo WhatsApp (17) 99645 – 5803 ou diretamente na secretaria da faculdade. O formato remoto do evento garante a acessibilidade para todas as mulheres interessadas, independentemente da localização.A participação é uma excelente oportunidade para aquelas que desejam aprofundar o entendimento sobre os desafios e as complexidades que envolvem a vida das mulheres nos dias de hoje. Durante a palestra, será promovida uma reflexão sobre a construção de uma identidade feminina mais consciente, resiliente e empoderada.“Não deixe de marcar essa data no calendário! A Faculdade Futura espera contar com a presença de todas as mulheres para este importante momento de troca de experiências e aprendizado”, convida a Faculdade Futura.