Os interessados ainda podem se inscrever para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)

publicado em 20/03/2025

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm 11 anos de história em Votuporanga, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) já beneficiou muitas pessoas no município e segue ajudando quem não teve oportunidade de frequentar as salas de aula no formato convencional.O programa existe na cidade desde 2003 e só não funcionou em 2022. Nesse período, cerca de 15 pessoas por ano foram beneficiadas. Somente no ano passado, 26 estudantes participaram do projeto: 16 alunos no 1º termo (1º, 2º e 3º anos) e dez no 2º termo (4º e 5º anos).Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, a supervisora de Ensino, Elizabete Alves de Oliveira Moraes, destaca que a Educação de Jovens e Adultos é importante porque proporciona oportunidade de aprendizado formal. “É uma ação de transformação social, oferece uma chance para aqueles que, por diversas razões, não puderam aproveitar as oportunidades educacionais em sua juventude. É, também, uma forma de fortalecer a democracia, já que cidadãos mais educados tendem a participar mais ativamente na sociedade e no processo político”, comentou.Elizabete ressalta ainda que o EJA promove inclusão social, combate às desigualdades, melhoria da qualidade de vida, valorização do trabalho, desenvolvimento pessoal e profissional.Os interessados ainda podem se inscrever para o ano letivo de 2025. Jovens, a partir de 15 anos, e adultos que não finalizaram os estudos na idade escolar adequada podem fazer suas inscrições para o EJA, voltadas aos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).As aulas são oferecidas no período noturno, a partir das 19h30, no CEM "Deputado Narciso Pieroni”. Qualquer pessoa que tenha interesse em se inscrever pode procurar diretamente a escola, que fica na rua Itacolomi, 3095, bairro Patrimônio Velho; ou a Secretaria da Educação, na rua Pernambuco, 4865. É necessário estar munido de RG, Certidão de Nascimento ou Casamento e comprovante de residência.Os alunos matriculados recebem, gratuitamente, todo o material escolar, transporte e alimentação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3421 – 4090 ou (17) 3405 – 9750.